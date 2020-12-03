Источник материала: UDF



Фото из социальных сетей

«Гомельская вясна»

«Никто из милиционеров не представлялся. Потом, пока я сидела в милиции, у меня дома прошел обыск. Моя мать-пенсионерка, доверчивая, запустила их в дом. Они забрали ноутбук, планшет и мобильные телефоны. По итогу все же ноутбук проверили и отдали в милиции, а телефон оставили на «экспертизу». Причем никаких документов не дали!» — возмущается Светлана.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гомеле у девушки изъяли технику из-за куртки. На фото с акции засветился рукав Первый раз женщину опрашивали в течение трех часов.

Женщину заподозрили после того, как увидели ее в этом районе в синей куртке. А так как на снимке был замечен «синий рукав», то этого оказалось достаточно, чтобы уже несколько раз являться в милицию на опросы, беседы и изъять всю технику.Первый раз женщину опрашивали в течение трех часов.В ноябре девушку вновь вызывали в милицию. Дважды. Опросы проводили пять, а в следующий раз семь часов.Сразу поясняли, что якобы на нее кто-то пожаловался, что она ходит на митинги с флагом. Потом их стало интересовать, как Светлана относится к милиции, власти и различной символике. Еще говорили, что гомельчанка участвует в каких-то закрытых чатах, и ее могут за это наказать.