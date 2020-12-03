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В Гомеле у девушки изъяли технику из-за куртки. На фото с акции засветился рукав

03.12.2020 18:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Гомеле у девушки изъяли технику из-за куртки. На фото с акции засветился рукав
Фото из социальных сетей
В гомельских телеграм-каналах в октябре появился снимок, где группа людей с национальными флагами выстроились около администрации Советского района Гомеля. Лица все спрятаны, но виднеются некоторые элементы одежды. Вот по ним-то и стали определять «подозреваемых». В числе них оказалась и жительница Гомеля Светлана, передает «Гомельская вясна».

Женщину заподозрили после того, как увидели ее в этом районе в синей куртке. А так как на снимке был замечен «синий рукав», то этого оказалось достаточно, чтобы уже несколько раз являться в милицию на опросы, беседы и изъять всю технику.

Первый раз женщину опрашивали в течение трех часов.

В ноябре девушку вновь вызывали в милицию. Дважды. Опросы проводили пять, а в следующий раз семь часов.

Сразу поясняли, что якобы на нее кто-то пожаловался, что она ходит на митинги с флагом. Потом их стало интересовать, как Светлана относится к милиции, власти и различной символике. Еще говорили, что гомельчанка участвует в каких-то закрытых чатах, и ее могут за это наказать.

«Никто из милиционеров не представлялся. Потом, пока я сидела в милиции, у меня дома прошел обыск. Моя мать-пенсионерка, доверчивая, запустила их в дом. Они забрали ноутбук, планшет и мобильные телефоны. По итогу все же ноутбук проверили и отдали в милиции, а телефон оставили на «экспертизу». Причем никаких документов не дали!» — возмущается Светлана.
 
Теги: Гомель
 
 
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