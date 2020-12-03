Романчук: Единственный выход, который видят власти – обманывать пенсионеров

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«Боюсь, государство будет сокращать свое присутствие в пенсиях до минимума»

Фото: euroradio.fm

«Денег для того, чтобы платить пенсии в обещанном размере, нет. И Головченко воспроизводит вещи, в которых, как я понимаю, он не очень разбирается. Наличие частных пенсионных фондов, привлечений корпоративных пенсионных планов – это, безусловно, большая реформа. Но если Головченко думает, что заставит граждан делать дополнительные пенсионные накопления, а предприятия – открывать работникам частные счета, то мне непонятно, на что он рассчитывает? Неужели на то, что у граждан стремительно вырастут доходы, а у предприятий появятся лишние деньги?», – недоумевает Романчук.

«Боюсь, что государство будет сокращать свое присутствие в пенсиях до минимума: мол, мы вам минимальную пенсию обеспечили – все остальное вы уж как-нибудь сами. И, конечно, создавать условия для работодателей, для работников для роста заработков они не будут. Поэтому я боюсь, что правительство просто думает, как же спрыгнуть с тех пенсионных обязательств, которое она раздавало людям и которое выполнить не может», – считает Романчук.

«При существующей демографической яме, при стареющем населении власть изгоняет из страны творческих, трудолюбивых, инициативных, предприимчивых людей. Тот же IT-сектор, людей, которые могут платить немало налогов и отчислений в пенсионный фонд. При том, что экономика слабеет на глазах», – отметил Романчук.

«Единственное, что может сделать эта власть, спасая государственную пенсионную систему – обманывать пенсионеров и тех, кто будет выходить на пенсию путем манипуляции пенсионной формулой или повышения пенсионного возраста. Возможно, будет применена такая изощренная формула, которую видимо, и подразумевал Головченко: мы вам даем минимум, а остальное зарабатывайте сами. Это тоже форма обмана, потому что на самом деле заработать людям на пенсию не дадут, а потом скажут: да вы сами виноваты, что не заработали», – считает Романчук.

«Самым простым решением для власти станет новое повышение пенсионного возраста»

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«То, что он назвал, – у нас нет ни первого, ни второго. В развитых странах кроме социального страхования работают частные пенсионные программы, сбережения плюс крупные корпорации (например, в Японии) выплачивают своим сотрудникам пенсии. То есть люди получают социальную пенсию плюс добавки к ней из этих источников. Но в Беларуси я о таком не слышал. Есть особенные случаи, когда с учетом заслуг отдельного человека наниматель выплачивает ему надбавки к пенсии, но это не система, а частная инициатива», – сказал Желиба.

«Если премьер так говорит, так надо к этому приступать – это же очень большая работа не одного дня», – считает Желиба.

«Мы все делаем отчисления в ФСЗН, а потом получаем пенсии по уравнительному принципу. Что человек работал уборщиком, что инженером, что директором – разница в пенсиях будет очень небольшой. Допустим, в первых двух случаях примерно 380 и 450 рублей», – отметил Желиба.

«Начинает человек трудовую деятельность – открывает индивидуальный пенсионный счет. И чем больше его зарплата – тем больше туда отчислений, тем больше будет его пенсия. Такая система существует в западных странах, о ней у нас говорят очень давно, но руководство страны в ту сторону никогда не смотрело», – сказал экономист.

«Ответ очевиден: денег на выплату пенсий не хватает. В ФСЗН за работников платят взносы наниматели – 34% от фонда оплаты труда, плюс наш личный 1% от зарплаты. И ФСЗН из года в год трансфертами поддерживает республиканский бюджет. Но, извините, сейчас наш бюджет не сводит концы с концами. Поэтому эти трансферы мелеют: это уже не река, а ручейки. И какая перспектива в такой ситуации? Думаю, самым простым решением для власти станет новое повышение пенсионного возраста», – сказал Желиба.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Романчук: Единственный выход, который видят власти – обманывать пенсионеров UDF.BY поинтересовался у экспертов: к чему готовиться белорусским гражданам?

В среду 2 декабря премьер-министранонсировал «переформатирование пенсионной системы». Чиновники хотят «максимально задействовать механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей».поинтересовался у экспертов: к чему готовиться белорусским гражданам?Руководитель Научно-исследовательского центра Мизесав комментарииотметил, что заявления премьера «означают одно – власти признают острый кризис государственной пенсионной монополии».Экономист подозревает правительство в планах, которые будут иметь негативные последствия для вышедших на пенсию.Экономист констатировал негативную тенденцию.Прогноз экономиста в случае сохранения действующей власти пессимистичен.Доктор экономических наукв комментарииотметил, что ему трудно понять, что конкретно имел в виду премьер-министр.Экономист пока не видит предпосылок для создания механизма частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей.Экономист назвал одной из основных проблем пенсионной системы в Беларуси ее солидарный характер.По его мнению, нужно переходить к пенсионной системе, которая носит накопительный характер.Но совсем недавно в Беларуси повышали пенсионный возраст, и вот в правительстве вновь говорят о некой реформе. Почему?