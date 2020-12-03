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«Лучше молчите». Гурков эмоционально обратился к спортсменам, подписавшим провластное письмо

03.12.2020 18:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Многократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу Виталий Гурков поделился в Instagram мнением о провластном письме спортсменов и обратился к коллегам, которые его подписали.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Очень грустно слышать мнения спортсменов о том, что они подписали эту липу, потому что хотят выступать на Олимпийских играх и так далее. Ребята, ни одна, ни тысяча ваших гребаных олимпийских медалей не стоят тех страданий и того террора, которые испытывает белорусский народ с августа 2020-го.

И нужно быть либо лицемером, либо лжецом, чтобы этого не признавать, даже если ты врешь сам себе. Можно говорить, что, мол, мы вне политики, мы просто ездим на коньках, крутим ленты, пинаем мяч. Однако в нынешней ситуации в нашей стране в политике даже зефир. Так что лучше молчите.

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Многократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу Виталий Гурков поделился в Instagram мнением о провластном письме спортсменов и обратился к коллегам,...
 
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