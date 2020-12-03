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Intelligency вместе с Kupalaucy выпустили музыкальное видео на песню Zlo
Источник материала: Tut.by
Группа Intelligency, известная тем самым «зашазамленным» хитом August, выпустила музыкальное видео на песню Zlo. В записи также приняла участие независимая театральная группа Kupalaucy.
Трек Zlo вошел в мини-альбом Intelligency Muzika 2020, выпущенный в ноябре. «Победит добро», — такой посыл у этой песни. Акустический лайв записывали на территории заброшенного детского интерната.
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Группа Intelligency, известная тем самым «зашазамленным» хитом August, выпустила музыкальное видео на песню Zlo. В записи также приняла участие независимая театральная...
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