Intelligency вместе с Kupalaucy выпустили музыкальное видео на песню Zlo

Источник материала: Tut.by

Группа Intelligency, известная тем самым «зашазамленным» хитом August, выпустила музыкальное видео на песню Zlo. В записи также приняла участие независимая театральная группа Kupalaucy.

Трек Zlo вошел в мини-альбом Intelligency Muzika 2020, выпущенный в ноябре. «Победит добро», — такой посыл у этой песни. Акустический лайв записывали на территории заброшенного детского интерната.