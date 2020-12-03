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Анатолий Котов: «Можно сказать, что Дмитрий Басков уже невъездной в ЕС»
Источник материала: Tut.by
Руководители Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС) Александра Герасименя, Александр Опейкин и Анатолий Котов высказали свое мнение о письме провластных спортсменов и возможных санкциях против главы ФХБ Дмитрия Баскова.
Глава фонда Александра Герасименя заявила, что получает множество сообщений от спортсменов, от которых требуют подписать письмо.
«Нам приходит много писем, в которых спортсмены рассказывают о давлении. Уже сейчас мы видим, что в списке подписантов есть несовершеннолетние, есть инвалиды, которым угрожали. Люди пишут и спрашивают, что делать, так как они опасаются остаться вне спорта.
Есть и эпизоды, когда спортсмены и тренеры оказывались в списке, не зная об этом. Вы и сами видите, что там есть те, кто не имеет даже спортивных разрядов. Кто эти люди? Многие вообще не знают, что такое спорт», — рассказала Герасименя.
Исполнительный директор фонда Александр Опейкин добавил, что сам факт этого составления этого письма является нарушением.
«То, что с подачи НОК в здании комитета подписываются обращения с политическим контекстом, является грубым нарушением Олимпийской хартии. Также нам поступают сообщения, что это письмо заставляют подписывать под угрозами увольнения или сокращения стипендии.
С нашей точки зрения, это обращение — плевок в лицо белорусскому обществу, плевок в лицо спортсменам, которые пострадали за свою позицию. Да, есть те, кто подписал письмо по своему желанию, но это вопрос морали этих людей», — сказал Опейкин.
Он также рассказал, что Белорусский фонд спортивной солидарности в сотрудничестве с авторитетной адвокатской компанией Klinkert подготовил письмо в МОК, где упоминается о более, чем 60 случаях репрессий по отношению к белорусским спортсменам за их взгляды.
Экс-генсек НОК, а ныне руководитель международного департамента фонда Анатолий Котов отметил, что они выступают за то, чтобы все белорусские спортсмены могли выступать на Олимпиаде под своим флагом, в том числе и те, кто лишен возможности готовиться к Играм из-за своей гражданской позиции.
Он также заявил, что санкции МОК могут быть направлены к спортивным чиновникам. Так, он рассказал, что сейчас прорабатывается вопрос лишения главы Белорусской федерации хоккея Дмитрия Баскова возможности занимать любые должности в хоккее.
Напомним, что 1 декабря Белорусским фондом спортивной солидарности в адрес Международной федерации хоккея на льду было направлено заявление с
Среди таких действий в БФСС упомянули
Анатолий Котов также отметил, что Дмитрий Басков по сути уже является невъездным в страны Европейского союза.
«Как вы знаете, Латвия внесла Баскова в невъездной список, а политика ЕС строится так, что включение в список лица одной страной практически означает полный запрет на выдачу шенгенской визы, так как границы между государствами открыты», — заявил Котов.
Также в БФСС заявили, что оказывают финансовую и организационную помощь спортсменам, которые пострадали от репрессий. Это поможет им принять участие в Олимпийских играх. Среди таких спортсменов около 10 человек, включая легкоатлетов Андрея Кравченко, Ольгу Мазуренок, Светлану Куделич и Дарью Борисевич.
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Руководители Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС) Александра Герасименя, Александр Опейкин и Анатолий Котов высказали свое мнение о письме...
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