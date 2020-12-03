Пикап Great Wall провалил африканский краш-тест

Источник материала: Tut.by

Международная организация Global NCAP, специализирующаяся на проведении независимых краш-тестов легковых машин, опубликовала результаты испытаний китайского пикапа Great Wall Steed 5 для ЮАР. Автомобиль провалил тест, не заработав ни одного балла (из пяти возможных), пишет Autonews .

Испытания были проведены в рамках кампании #SaferCarsForAfrica. В них принял участие пикап в начальной комплектации стоимостью 202 тыс. южноафриканских рэндов (около 13 200 долларов), для которой не предусмотрено ни подушек безопасности, ни антиблокировочной системы (ABS), ни функции распределения тормозных усилий (EBD).

При имитации фронтального столкновения на скорости 64 км/ч голова манекена-водителя с силой ударилась о рулевое колесо, а пассажира — о переднюю панель. При этом в Global NCAP отметили, что салон автомобиля подвергся существенной деформации, что вызывает серьезные сомнения в том, «смогли бы подушки безопасности помочь избежать тяжелых травм».





Специалисты заявили, что водитель и пассажиры Great Wall Steed 5 рискуют получить во время ДТП несовместимые с жизнью травмы, поэтому поставили автомобилю «оценку 0».