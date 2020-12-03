Убийство семьи в Могилевской области: обвиняемым вынесли приговор

Источник материала: ОНТ

Без срока давности. В Могилёве сегодня вынесли приговор по делу о самом массовом убийстве в современной Беларуси. Оно произошло 15 лет назад. В частном доме в деревне Мощаница Белыничского района были убиты четверо взрослых и двое детей. Тогда по горячим следам задержали пятерых сельчан.

Криминальная история такова. В деревне появилась семья, которая за долги по ЖКХ оставила квартиру в городе, переехав в сельский дом - с небольшой доплатой в 1000 долларов. На эти деньги и позарились односельчане. Пришли знакомиться. Выпили, закусили и зарезали всю семью. Даже спящих сыновей как нежелательных свидетелей. На всех – не менее 20 ранений. Тогда за недостаточностью улик подсудимых оправдали. Но два года назад дело возобновили - новые доказательства удалось получить с помощью запаховой экспертизы. Сегодня на скамье – четверо. По пятому обвиняемому идет отдельный процесс.

Со стороной обвинения суд согласился. На обжалование приговора у осуждённых есть 10 дней.

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