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В футбольной Лиге чемпионов завершился 5-й тур

03.12.2020 18:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В футбольной Лиге чемпионов завершился 5-й тур

В футбольной Лиге чемпионов завершился 5-й тур. «Зенит» крупно уступил «Брюгге» со счетом 0:3 и лишился шансов покинуть последнее место в группе.

«Боруссия» в Дортмунде поделила очки с «Лацио» 1:1 и досрочно вышла в 1/8 финала. В квартете «Е» первую победу одержал «Краснодар». Россияне справились с «Ренном» – 1:0. Маркус Берг забил победный гол после паса белоруса Александра Мартыновича. «Челси» разгромил «Севилью» со счетом 4:0 и досрочно занял 1-е место. Три мяча провел французский форвард Оливье Жиру. В группе «H» «Пари Сен Жермен» благодаря дублю Неймара обыграл «Манчестер Юнайтед» – 3:1.

В другом матче «Лейпциг» сломил сопротивление «Истанбула» – 4:3. У немецкой, французской и английской команд по 9 очков, все решится в последнем туре. В квартете «G» немотивированные фавориты легко расправились с аутсайдерами. «Ювентус» разгромил киевское «Динамо» – 3:0, а «Барселона» – «Ференцварош» – 4:0.

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В футбольной Лиге чемпионов завершился 5-й тур. «Зенит» крупно уступил «Брюгге» со счетом 0:3 и лишился шансов покинуть последнее место в группе. «Боруссия» в...
 
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