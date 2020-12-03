Источник материала: Хартия'97

Акции российских нефтяных компаний обвалились на новостях от ОПЕК+ 3.12.2020, 18:24

Фото: finance.rambler.ru

Россия снова решила поспорить с шейхами и не хочет продлевать ограничения на добычу.

Акции российских нефтяных компаний резко подешевели на Московской бирже в четверг на фоне противоречивых новостей с переговоров ОПЕК+, где крупнейшим добывающим странам предстоит решить, стоит ли увеличить поставки с января 2021 года.

При стабильный ценах на нефть около 48 долларов за баррель Brent бумаги «Роснефти» на 17.08 по Минску падают на 3,03%, до 435,17 рубля за штуку, передает finanz.ru .

Крупнейшая нефтяная компания России, на которую приходится каждый второй извлеченный из недр баррель, подешевела с начала торгов на 142 млрд рублей.

ЛУКОЙЛ падает на 2,5%, до 5039 рубля за акцию, теряя 89 млрд в пересчете на капитализацию.

Акции «Татнефти» пикируют на 3,04%, отрезая от вложений инвесторов в компанию 30 млрд рублей.

На 16 млрд рублей дешевеет «Сургутнефтегаз»: его бумаги снижаются на 1,36%, до 35,115 рубля за штуку.

Не сумев договориться в изначально заявленный срок (1 декабря), нефтяные министры ОПЕК+ провели в среду серию дополнительных консультаций. Источник ТАСС, близкий к одной из делегаций, сообщал накануне днем, что прогресса в переговорах нет.

Вечером источники Bloomberg рассказали, что делегатам удалось достичь предварительного консенсуса по формату сделки, которая, впрочем, не гарантирована.

Изначальный план предполагал, что с января 23 страны альянса увеличат добычу на 1,9 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия предложила отказаться от этой идеи до апреля из-за второй волны пандемии и локдаунов в Европе.

Позицию саудитов поддержали большинство стран, но против выступила Россия, предложившая нарастить поставки постепенно, добавляя по 0,5 млн баррелей в сутки каждый месяц, сообщили утром в четверг источники The Wall Street Journal.

Назначенные на 16.00 мск финальные переговоры министров снова были отложены, поскольку прогресса добиться не удалось.

По данным Reuters, компромиссный вариант может заключаться в том, чтобы оставить квоты неизменными на январь, а увеличение добычи начать в феврале в объеме 500 тысячи баррелей в сутки.

Такой сценарий обсуждают министры, сообщили источники агентства.

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