Источник материала: Хартия'97

Глава «Барселоны» заявил о желании продать Месси 3.12.2020, 18:12

Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Global Look Press

В августе Месси отказался тренироваться в составе «Барселоны».

Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс считает, что прошлым летом клубу стоило продать капитана команды Лионеля Месси. Об этом он заявил в эфире каталонской радиостанции RAC1, передает РБК .

«Продажа Месси прошлым летом была бы выгодна с экономической точки зрения. Это стоило сделать. Сейчас нам приходится сокращать расходы на заработную плату игрокам», — заявил Тускетс.

В августе Месси отказался тренироваться в составе «Барселоны». Аргентинец заявил, что больше не считает себя игроком каталонского клуба. На решение нападающего повлияли неудачные выступления команды в Лиге чемпионов на протяжении нескольких последних сезонов.

По мнению Месси, он был вправе покинуть «Барселону» в качестве свободного агента в связи с наличием в действующем соглашении соответствующего пункта. Руководство команды, в свою очередь, угрожало футболисту штрафом за пропуск тренировок.

По информации Sport.es и журналиста La Gazzetta dello Sport Танкреди Палмери, владеющая «Манчестер Сити» компания City Football Group готова была предложить Месси контракт на пять лет стоимостью €500 млн за вычетом налогов. Предполагалось, что после трех лет в «Манчестер Сити» форвард проведет два сезона в «Нью-Йорк Сити», также принадлежащем City Football Group.

В сентябре Месси заявил, что продолжит выступления за «Барселону». По словам аргентинца, он хотел покинуть клуб, но руководство команды заявило, что это возможно, только если за него выплатят отступные в размере €700 млн. Сделать это, как отметил нападающий, не сможет ни одна команда в мире.

Месси выступает за «Барселону» на протяжении всей профессиональной карьеры. Аргентинец провел за команду 743 матч, в которых забил 641 гол и сделал 282 результативные передачи.

В составе каталонского клуба Месси выиграл 34 титула (в том числе четыре Лиги чемпионов) и шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». Контракт 33-летнего футболиста с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.

Ранее радиостанция RAC1 сообщала, что «Барселона» может объявить себя банкротом. Это произойдет, если каталонскому клубу не удастся договориться с игроками о сокращении зарплат к началу 2021 года.

В конце октября пост президента «Барселоны» покинул Жозеп Бартомеу, который занимал эту должность с 2014 года. Исполняющим обязанности стал председатель стратегической экономической комиссии Карлес Тускетс. Выборы нового главы клуба пройдут 21 января.

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