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На БелАЭС отключен энергоблок и остановлен реактор
Источник материала: Хартия'97
На БелАЭС отключен энергоблок и остановлен реактор
В Минэнерго отключение назвали «плановым».
Реактор первого энергоблока Белорусской АЭС (БелАЭС)остановлен, тестирование систем продлится до 11 декабря,
«В рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка остановлена. Проводится тестирование всех систем и оборудования, которое продлится до 11 декабря», - говорится в сообщении Минэнерго.
В Минэнерго так и не прокомментировали сообщения о ЧП 30 ноября, когда в результате экстренного сброса давления были разрушены колпаки клапанов в паровой комнате весом в несколько сотен килограммов.
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В Минэнерго отключение назвали «плановым».
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