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Первый энергоблок БелАЭС отключили от энергосистемы до 11 декабря

03.12.2020 18:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Первый энергоблок БелАЭС отключили от энергосистемы до 11 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

«В рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка остановлена. Проводится тестирование всех систем и оборудования, которое продлится до 11 декабря», - говорится в сообщении ведомства.

 
 
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Первый энергоблок БелАЭС отключили от энергосистемы до 11 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
 
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