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Первый энергоблок БелАЭС отключили от энергосистемы до 11 декабря
Источник материала: АФН
Первый энергоблок БелАЭС отключили от энергосистемы до 11 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
«В рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка остановлена. Проводится тестирование всех систем и оборудования, которое продлится до 11 декабря», - говорится в сообщении ведомства.
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Первый энергоблок БелАЭС отключили от энергосистемы до 11 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
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