Источник материала: АФН

Первый энергоблок БелАЭС отключили от энергосистемы до 11 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

«В рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка остановлена. Проводится тестирование всех систем и оборудования, которое продлится до 11 декабря», - говорится в сообщении ведомства.