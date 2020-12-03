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На БелАЭС отключен первый энергоблок

03.12.2020 18:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции отключен, сообщает министерство энергетики, заявляя, что отключение плановое.

"В рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка остановлена", – говорится в сообщении.

В Минэнерго также проинформировали, что в настоящее время на станции ведется тестирование систем и оборудования – оно продлится до 11 декабря.

Во вторник 1 декабря в министерстве рассказали, что на первом энергоблоке БелАЭС продолжаются комплексные испытания: во время одного из них был произведен сброс пара, а затем выяснилось, что необходимо провести дополнительную корректировку работы крышек шумопоглотителей.

Первый энергоблок включен в общую энергосистему страны 3 ноября. Позже прошла официальная церемония с участием Лукашенко. 

Но турбина первого блока Островецкой АЭС остановилась 8 ноября – на пятый день после его включения в энергосистему Беларуси. Как заверил глава строительства АЭС Виталий Полянин, это не повлияло на безопасность атомной станции и график производимых работ. 

После того, была произведена замена трансформаторов напряжения и испытано теплоэнергетическое оборудование, первый энергоблок включили в сеть. Сейчас реактор работает на 40% мощности, как и до его остановки. 

Пока на АЭС продолжаются испытания оборудования энергоблока, а в опытно-промышленную эксплуатацию его собираются ввести в следующем месяце

Основной партнер Беларуси в проекте по строительству станции — российская компания "Атомстройэкспорт".
 
 
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Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции отключен, сообщает министерство энергетики, заявляя, что отключение плановое.
 
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