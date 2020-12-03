Ксендз Вячеслав Борок: Если меня хотят заставить молчать, то должны ликвидировать физически

Свободе о судебном процессе над ним, преследовании за проповеди в своем yotube-канале и предложении покинуть Беларусь, от которого он отказался. Католическому священнику из Россон (Витебская область) Вячеславу Борку присудили 10 суток ареста. До приговора утром он дал интервьюо судебном процессе над ним, преследовании за проповеди в своем yotube-канале и предложении покинуть Беларусь, от которого он отказался.





Ксендза Борка судили за то, что на своей странице в Фейсбуке он разместил работу художника Владимира Цеслера «Стоп лукашизм». В связи с тем, что на картинке присутствует изображение нацистской свастики, публикация изображения священником была расценена властями как демонстрация нацистской символики.





За священника вступился художник Цеслер, который назвал свое изображение антифашистской работой и возмущен такой трактовкой правоохранителей и преследованием священника.





Сегодня прошло второе судебное заседание, на котором суд Россонского района приговорил католического священника к 10 суткам ареста, которые он будет отбывать в Новополоке.



















Коротко о том, что сказал ксендз Вячеслав Борок в интервью:





- Я разместил это произведение тогда, когда каждая клетка моего организма почувствовала то насилие, которое происходит в стране. Как христианин я не могу отвернуться и сказать: я не вижу. Люди, я это вижу. Вижу неправомочное насилие, и я против авторитарного режима в Беларуси, который перерастает в тоталитарный режим.





- Римский Папа говорит, что тоталитарный режим может перерасти в терроризм. И сегодня мы это видим. В Беларуси на государственном уровне происходит терроризм. Я не могу молчать, когда наблюдаю триумф зла.





- Мне не важно, кто будет управлять страной, не важно, как будут называть президента или как будет называться партия. Мне важно, чтобы наша страна руководствовалась прежде всего законом и чтобы права человека соблюдались.





- Само то, что мой административный процесс проводит оперуполномоченный уголовного розыска, это очень странно. Он сам признался, что такое происходит впервые.





- Во время процесса он трижды выходил советоваться с руководством, как вести административный процесс. Раз пять он звонил начальству. По мне, этот процесс политизирован.





- За нарушение этой статьи мне могут присудить сутки или конфисковать устройство, благодаря которому я якобы пропагандировал нацистскую символику.





- Еще до публикации мною изображения Цеслера оперуполномоченный уголовного розыска Гаврилов лично опрашивал моих прихожан, к чему я призывал, пропагандирую ли я что-то.





В своих выступлениях я выступаю против фашизма, коммунизма, против любого тоталитарного режима. Ибо я священник, католик, христианин, я руководствуюсь официальным учением католического костела.





- Я подготовлен ко всему, я понимаю, в какой стране живу. У меня нет доверия к институту государственной власти. Я доверяю лишь Богу. У меня уже давно упакована сумка на всякий случай, если бы меня забрали.





- Дело не в изображении, а в моем откровенном проповедовании, когда я говорю, где добро, а где зло. Когда я даю моральную оценку тем событиям, которые мы видим сегодня.





- Христос говорил: "Меня преследовали, и вас преследовать будут". Мы, христиане, католики, не можем бояться преследования за правду и веру в Бога. Если мы поклоняемся кресту Христа распятого и воскресшего, то мы не должны бояться принять этот крест на себя.





- Время преследования верующих - благословленное время. Это время очищения костела. Благодаря этой кризисной ситуации мы сегодня видим, кто есть кто в христианских общинах.





- Друзья и прихожане советовали мне выехать за границу, некоторые плакали, что так будет лучше. Но почему я должен уезжать? Я не нарушаю законов, у меня нет плохих мыслей в сердце, я не хочу убивать и мстить.





Я просто хочу жить в этой стране по закону. По закону Божьему и закону человеческому. Я и не уеду. Я останусь на этой земле, где живут мои верующие. Я хочу, чтобы здесь было верховенство закона.





- Пока я живу, невозможно, чтобы прекратилось мое проповедование. Нужна физическая ликвидация. Но кости убитого человека кричат еще громче, чем тогда, когда человек был жив. Нет шансов, чтобы заткнуть рот проповеднику.





- Скоро Рождество. Люди, мы переживаем благословленное время. Время кризиса - это время ожидания. Господь приходит в нашу жизнь и в наш мир. Белорусы, не теряйте надежды. Верьте в то, что закон будет иметь верховенство.





Больше храбрости. Выходите из своих домов, мест работы, из своей уютной жизни, где вы приспособились к беззаконию. Выходите навстречу Господу, правосудию, справедливости и правде. И тогда будет спокойствие в Беларуси, и мы будем иметь удовольствие с того, что имеем.