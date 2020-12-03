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Прогноз погоды на выходные: без снега, но с ветром

03.12.2020 18:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек – Sputnik. Небольшое потепление придет в Беларусь на ближайших выходных, сообщил Гидрометцентр.

Уже в пятницу на улице будет до +4 °С. На выходных воздух прогреется еще на пару градусов.

© Sputnik / Мария Амелина
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В пятницу, 4 декабря, погодные условия в Беларуси будет определять теплая влажная воздушная масса, поступающая с юга. Ожидается облачная погода. Местами пройдут мокрый снег и дождь. Возможен гололед, слабый туман. На некоторых участках дорог может образовываться гололедица. Ветер юго-восточный местами порывистый (15-18 м/с). Ночью температура воздуха составит -4...+1°С, днем -1...+4°С.

На выходных погоду в стране обусловит периферия антициклона с центром над Средней Волгой. Ночью 5 декабря сохранится влияние влажной воздушной массы средиземноморского происхождения.

В субботу на улице будет облачно. Ночью пройдут кратковременные дожди. Днем осадков не ожидается. По востоку страны на дорогах возможна гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток 0...+5°С, в восточных районах -1…-3°С, днем по западу +6…+8°С.

В воскресенье тоже осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах. Ночью за окном будет от -7°С по востоку до +5°С по западу страны. Днем температура воздуха составит -4…+3°С, в юго-западных районах +4...+6°С.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Белорусов ждут теплые выходные, на улице будет до +8°С. Однако настроение может испортить порывистый ветер.
 
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