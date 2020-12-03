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Видеофакт: "кладбище" авиатехники с высоты птичьего полета

03.12.2020 18:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Учебный аэродром Самарского университета стал последним прибежищем списанных воздушных судов различных типов. На кадрах, снятых с дрона, можно увидеть припорошенные снегом самолеты и вертолеты различных моделей, которые давно уже не поднимаются в небо, но используются в учебных целях студентами и сотрудниками университета.

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Среди выставленных на аэродроме судов можно обнаружить самолет Як-42, произведенный в 1978 году, который по университетским легендам был посажен на грунтовую ВПП в аэропорту Смышляевка героем СССР Савицкой. Также там находится самолет Л-410УВП, произведенный в Чехии, который в свое время стал первым иностранным самолетом, допущенным к полетам в СССР. Кроме того, на аэродроме представлен вертолет Ми-6, имеющий самый большой налет в мире среди всех судов своего типа – он отработал в небе около 21 тысячи летных часов.

Большинство представленных на аэродроме моделей судов уже пришли в негодность и не способны самостоятельно подниматься в воздух. Однако многие системы, включая силовые установки, до сих пор находятся в рабочем состоянии, что позволяет использовать их в учебных целях. Кроме того, так называемое "кладбище самолетов" стало местом притяжения туристов и неравнодушных к предметам летной тематики людей.

 
 
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Самолеты и вертолеты, которые пришли в негодность и не способны самостоятельно подниматься в воздух, разместили на учебном аэродроме в Самаре. Технику используют...
 
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