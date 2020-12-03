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ЖЭУ заменит стекла в разрисованных в БЧБ окнах подъезда за счет всех жильцов. Это нормально?

03.12.2020 18:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В подъезде дома на улице Воронянского, 11, корпус 4, появилось объявление о том, что там заменят закрашенные в бело-красно-белый цвет стекла окон. Но нюанс в том, что заменят их за счет жильцов. Естественно, людей это не очень устраивает. Рассказываем, почему так происходит.


В девятиэтажке на Воронянского недавно разрисовали окна подъезда в бело-красно-белый. А сегодня на подъезде появилось объявление о том, что стекла в окнах заменят на новые за счет жильцов.


ЖЭУ № 1 Октябрьского района сообщает, что после проведенной милицией проверки по факту вандализма принято решение заменить стекла в подъезде силами ЖЭУ. Сумма стоимости работ по факту их выполнения будет распределена на всех собственников квартир, согласно занимаемой площади, и включена в счет-извещение. Сметную документацию дополнительно разместят на доске информирования.

ЖЭУ также сообщает, что вандализм, который происходит в местах общего пользования, устраняется за счет виновного лица (при условии доказанной вины) или за счет собственников жилых помещений.


А при чем тут жильцы, которые ни при чем?

Исходя из объявления, следует, что милиция не нашла того, кто закрасил окна, поэтому менять их будут за счет жильцов. Естественно, у людей возникают вопросы: то есть если кто-нибудь, например, разобьет все окна в подъезде и его не найдет милиция, то платить за их замену будут тоже хозяева квартир, которые не имеют к этому никакого отношения? Или если кто-то разрисует подъезд — неважно чем — и его не найдет милиция, стоимость работ по закрашиванию тоже повесят на не имеющих к этому отношения жильцов?

По словам собеседников TUT.BY из системы ЖКХ Минска, так и произойдет. Дело в том, что сейчас собственники квартир несут ответственность за состояние мест общего пользования (подъездов) в равных долях в зависимости от площади квартиры.

Если в подъезде, например, что-то нарисовано, то люди либо сами обращаются на 115 и это закрашивают за их же счет пропорционально площади, либо это обнаруживают сотрудники ЖКХ и происходит то же самое.

По общему правилу комиссия из ЖЭУ составляет дефектный акт со сметой, после чего направляет его в РУВД, которое в течение 10 дней проводит проверку. Если за это время милиция находит человека, подозреваемого в разрисовке подъезда, и его вину доказывает суд, то расходы возмещает он.

Если же милиции не удается установить подозреваемого или его вина не доказана в суде, тогда стоимость работ делится между жильцами. Обычно это незначительные суммы, которые люди и не замечают.

Сколько насчитают за замену стекол — скоро узнаем.

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Теги: Минск
 
 
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