Функционеры, причастные к репрессиям спортсменов, могут попасть под санкции

Белорусский фонд спортивной солидарности (Belarusian Sport Solidarity Foundation, BSSF) намерен добиваться на международной арене санкций в отношении белорусских спортивных чиновников, причастных к репрессиям по отношению к спортсменам и тренерам, сообщил исполнительный директор фонда Александр Опейкин во время онлайн-пресс-конференции 3 декабря.



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По его словам, 7 декабря состоится заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), на котором по инициативе BSSF будет рассмотрен белорусский вопрос.

Опейкин отметил, что в ноябре МОК объявил о начале расследования в отношении Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси в ответ на заявление BSSF о фактах нарушения прав белорусских спортсменов и бездействия НОК. Заявление состояло из правовой части, описания шести случаев нарушения прав спортсменов, а также отсылки к общему беспрецедентному нарушению прав человека в Беларуси. В заявлении фонд требует провести тщательное расследование всех эпизодов нарушения Олимпийской хартии и принять меры по отношению к НОК Беларуси.

«Мы хотим, чтобы были приняты все возможные санкционные меры в отношении белорусских спортивных чиновников, представляющих Национальный олимпийский комитет и Министерство спорта, в частности, чтобы они не были аккредитованы на Олимпийские игры в Токио и не были к ним допущены», — заявил Опейкин.

По его словам, в связи с тем, что в фонд поступает много информации о давлении спортивного руководства на спортсменов и тренеров (в частности, от них требуют подписать открытое письмо в поддержку действующей власти), в ближайшее время будет запущен «процесс ревизии шенгенских виз», выданных спортивным чиновникам. Планируется также рассмотреть вопрос о расширении списка спортивных чиновников, которым будет запрещен въезд в ЕС.

Глава международного департамента BSSF, бывший председатель комиссии по этике НОК Беларуси Анатолий Котов сообщил, что фонд инициировал запрос о привлечении председателя Федерации хоккея Беларуси, члена исполкома НОК Дмитрия Баскова к дисциплинарной ответственности по линии Международной федерации хоккея (IIHF) и МОК. Соответствующие заявления были направлены в обе организации 1 декабря.

Котов заявил, что BSSF будет добиваться полного запрета Баскову на представление олимпийского движения Беларуси и пожизненного запрета на участие в любых хоккейных мероприятиях.

Представитель фонда сообщил, что ранее общественность заподозрила Баскова в причастности к избиению минского активиста Романа Бондаренко (скончался на следующий день), ситуация вокруг главы хоккейной федерации привлекла внимание мировой прессы. Фонд вменяет также Баскову участие в агитационных акциях в поддержку режима Лукашенко с использованием олимпийской символики, демонстративное распитие крепкого алкоголя на фоне этой символики, давление на спортсменов и работников спортивной отрасли, выражающих свою гражданскую позицию.

По словам Котова, определенные санкции в отношении главы ФХБ уже приняты. Он напомнил, что Басков и известный кикбоксер Дмитрий Шакута, которого также подозревают в причастности к избиению Бондаренко, в ноябре были внесены в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию. «Поскольку на территории Евросоюза действует единая визовая политика зоны Шенген, внесение в запретный список даже одной из стран означает автоматический запрет на въезд на всю территорию зоны в целом. Поэтому можно констатировать, что все чиновники, которые вносятся хотя бы в один страновой список, с этого момента лишены права на въезд во все страны зоны Шенген», — подчеркнул Котов.

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