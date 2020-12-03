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Правозащитники признали политзаключенными еще 15 человек
Источник материала: Навiны
Белорусские правозащитные организации 3 декабря выступили с совместным заявлением о признании политическими заключенными еще 15 человек, которых в связи с акциями протеста обвинили по ст. 293 (массовые беспорядки) либо ст. 342 (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) Уголовного кодекса.
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«Мы оцениваем преследование <…> как политически мотивированное в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражением своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента Республики Беларусь», — говорится в заявлении.
Правозащитники потребовали от властей немедленно освободить и прекратить уголовное преследование названных граждан. Кроме того, они потребовали выпустить всех политических заключенных, которых теперь насчитывается 160, и «граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период», а также прекратить политические репрессии в отношении граждан страны.
Подписавшиеся под заявлением организации в очередной раз отметили, что свобода мирных собраний гарантирована ст. 21 Международного пакта о гражданских и политических правах.
Они констатировали, что выступления граждан носили «стихийный, самоорганизованный характер и были вызваны недоверием к результатам выборов президента Республики Беларусь, которые состоялись 9 августа 2020 года, проходили с многочисленными нарушениями и фальсификациями, не были признаны международным сообществом как демократические, справедливые и свободные».
Собрания граждан, подчеркнули правозащитники, носили мирный характер и «не представляли угрозы ни национальной, ни общественной безопасности», однако демонстранты «были атакованы спецподразделениями МВД с непропорциональным применением физической силы, спецсредств и оружия».
Заявление подписали восемь правозащитных организаций — центр «Весна», «Хьюман Константа», Белорусский ПЕН-центр, Центр правовой трансформации Lawtrend, «Правовая инициатива», «Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова», Белорусский документационный центр, Белорусский Хельсинкский комитет.
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Белорусские правозащитные организации 3 декабря выступили с совместным заявлением о признании политическими заключенными еще 15 человек, которых в связи с акциями...
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