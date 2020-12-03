Правозащитники признали политзаключенными еще 15 человек

Белорусские правозащитные организации 3 декабря выступили с совместным заявлением о признании политическими заключенными еще 15 человек, которых в связи с акциями протеста обвинили по ст. 293 (массовые беспорядки) либо ст. 342 (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) Уголовного кодекса.





Как сообщает spring96.org , политзаключенными признаны Александр Терешко, Ирина Счастная, Руслан Парфенов, Денис Жук (все обвинены по ст. 293 УК), Сергей Ярошевич, Олег Корбан, Дмитрий Коробейник, Григорий Солодовников, Артем Винокуров, Алексей Санчук, Игорь Поваров, Евгений Юшкевич, Татьяна Якельчик, Владислав Мартинович (по ст. 342 УК), а также Иван Андрушойть (ст. 342 и ч. 2 ст. 349 УК — несанкционированный доступ к компьютерной информации).

«Мы оцениваем преследование <…> как политически мотивированное в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражением своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента Республики Беларусь», — говорится в заявлении.

Правозащитники потребовали от властей немедленно освободить и прекратить уголовное преследование названных граждан. Кроме того, они потребовали выпустить всех политических заключенных, которых теперь насчитывается 160, и «граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период», а также прекратить политические репрессии в отношении граждан страны.

Подписавшиеся под заявлением организации в очередной раз отметили, что свобода мирных собраний гарантирована ст. 21 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Они констатировали, что выступления граждан носили «стихийный, самоорганизованный характер и были вызваны недоверием к результатам выборов президента Республики Беларусь, которые состоялись 9 августа 2020 года, проходили с многочисленными нарушениями и фальсификациями, не были признаны международным сообществом как демократические, справедливые и свободные».

Собрания граждан, подчеркнули правозащитники, носили мирный характер и «не представляли угрозы ни национальной, ни общественной безопасности», однако демонстранты «были атакованы спецподразделениями МВД с непропорциональным применением физической силы, спецсредств и оружия».

Заявление подписали восемь правозащитных организаций — центр «Весна», «Хьюман Константа», Белорусский ПЕН-центр, Центр правовой трансформации Lawtrend, «Правовая инициатива», «Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова», Белорусский документационный центр, Белорусский Хельсинкский комитет.