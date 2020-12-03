В Минске водитель проехал перекресток с улицей Орловской на красный и устроил аварию

Источник материала: Onliner

Водитель автомобиля Volvo двигался по улице Л. Карастояновой со стороны улицы Некрасова в направлении Орловской. Согласно предварительной информации, он, находясь во второй полосе, на перекрестке с Орловской продолжил движение на запрещающий сигнал светофора, сообщается в официальном Telegram-канале Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате произошло столкновение с автомобилем Volkswagen, который двигался по улице Орловской со стороны улицы Гая в направлении улицы Л. Карастояновой в третьей полосе.









Пострадавших нет. По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска.