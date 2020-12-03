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В Минске водитель проехал перекресток с улицей Орловской на красный и устроил аварию
Источник материала: Onliner
Водитель автомобиля Volvo двигался по улице Л. Карастояновой со стороны улицы Некрасова в направлении Орловской. Согласно предварительной информации, он, находясь во второй полосе, на перекрестке с Орловской продолжил движение на запрещающий сигнал светофора,
В результате произошло столкновение с автомобилем Volkswagen, который двигался по улице Орловской со стороны улицы Гая в направлении улицы Л. Карастояновой в третьей полосе.
Пострадавших нет. По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска.
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Водитель автомобиля Volvo двигался по улице Л. Карастояновой со стороны улицы Некрасова в направлении Орловской. Согласно предварительной информации, он, находясь...
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