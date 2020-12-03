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Назван «Ребенок года» по версии журнала Time

03.12.2020 19:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Назван «Ребенок года» по версии журнала Time

Журнал Time, который ежегодно выбирает «Человека года», учредил новую премию – «Ребенок года», сообщает РИА Новости.

Из 5000 претендентов в возрасте от 8 до 16 лет специально созданная комиссия отобрала пять финалистов, которые, как говорится в заявлении журнала Time, «должны быть барометром для оценивания новых лидеров молодого поколения Америки».

Почетного звания «Ребенок года» удостоилась 15-летняя исследовательница в сфере высоких технологий Гатанджали Рао. Девочка занимается научными изысканиями в области искусственного интеллекта и сенсорных технологий углеродных нанотрубок, а также работает над решением проблем загрязнения воды.

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Журнал Time, который ежегодно выбирает «Человека года», учредил новую премию – «Ребенок года», сообщает РИА Новости. Из 5000 претендентов в возрасте от 8 до 16 лет...
 
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