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Кандидат по имени Адольф Гитлер победил на выборах в Намибии
03.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политик по имени Адольф Гитлер Уунона победил на региональных выборах в Намибии.
Как сообщает
В интервью немецкому изданию Bild Адольф Гитлер Уунона рассказал, что в честь лидера нацистов его назвал отец.
— Он, вероятно, не понимал, кем был Адольф Гитлер. В детстве я воспринимал это как совершенно нормальное имя и только в подростковом возрасте узнал, что этот человек хотел завоевать весь мир, — заявил политик.
Намибия в конце XIX — начале XX века была колонией Германской империи. В 1904-1908 годах в ответ на восстание местных жителей немецкие солдаты убили несколько десятков тысяч человек из племен гереро и нама. В 1980-х годах ООН назвала эти события геноцидом, в начале XXI века это официально признала и Германия. При этом Берлин отказался платить репарации Намибии.
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Страна в прошлом была немецкой колонией и пережила геноцид.
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