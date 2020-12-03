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В Беларуси еще 15 человек признали политзаключенными

03.12.2020 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 15 человек. Текст соответствующего заявления размещен на сайте лишенного регистрации правозащитного центра «Весна».



Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 15 человек, в отношении которых появилась информация о предъявлении обвинений по уголовным статьям и заключении под стражу. В отношении Александра Терешко, Ирины Счастной, Руслана Парфенова, Дениса Жука возбуждены дела по статье 293 (Массовые беспорядки) Уголовного кодекса Беларуси. По статье 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса Беларуси проходят Сергей Ярошевич, Олег Корбан, Дмитрий Коробейник, Григорий Солодовников, Артем Винокуров, Алексей Санчук, Игорь Поваров, Евгений Юшкевич, Татьяна Екельчик, Владислав Мартинович, Иван Андрушойть — последнему вменяется в вину также часть 2 статьи 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации) Уголовного кодекса Беларуси.

В заявлении также вновь декларируется позиция о необоснованности применения статьи 293 Уголовного кодекса для событий, происходивших в Беларуси с 9 августа, так как протестующие не участвовали в поджогах, погромах, уничтожении имущества и не оказывали вооруженного сопротивления сотрудникам органов правопорядка, а некоторые случаи насилия в отношении силовиков со стороны демонстрантов требуют отдельной правовой квалификации с учетом контекста.


Белорусские правозащитники потребовали немедленного освобождения 15 человек, включенных в список, а также всех граждан, признанных политзаключенными. По данным правозащитников на 3 декабря, в стране 160 политзаключенных.

Заявление сделано от имени восьми правозащитных организаций, среди которых  лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», Белорусский ПЕН-центр, «Правовая инициатива», Белорусский Хельсинкский комитет.
 
 
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Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 15 человек. Текст соответствующего заявления размещен на сайте лишенного регистрации правозащитного...
 
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