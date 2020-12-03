Экс-сотрудника КГБ судили уже шестой раз: Теперь у него 85 суток ареста, и, похоже, добавят еще 30









TUT.BY . В ноябре по административным делам у молодого человека было пять процессов, этот — шестой, пишет





Яна судят за события 4 октября, статья 23.34 КоАП. Он не отрицает, что в этот день участвовал в массовом мероприятии, но, уточняет, не знал, что оно несанкционированное. Молодой человек вину признает частично, в том, что произошло, раскаивается.





На вопрос судьи, с какой целью он ходил на данное мероприятие, Ян рассказал, что использовал конституционное право на выражение своего мнения. С чем он не согласен? Студент пояснил, что он против фальсификации на выборах, а также против насилия, выступает за проведение новых выборов.





На прошлом заседании Ян рассказал, что после задержания из РУВД его доставили в КГБ. Здесь, по словам молодого человека, он написал заявление на имя начальника Партизанского РУВД. В тексте он сообщил про свое участие в массовых мероприятиях. Судья уточнил, писал ли молодой человек этот документ и другие объяснения, которые есть в материалах дела, добровольно.





— Письмо на имя начальника РУВД я писал в КГБ, в кабинете в тот момент находилось два сотрудника КГБ, — описывает происходящее молодой человек. — Все данное письмо, кроме мест с датами, их я указал сам, было мне надиктовано.





Ян говорит: ему намекали, что если он не напишет письмо, то тогда может оказаться под "уголовкой".





Решение по делу Яна Солоновича судья Михаил Макаревич вынес на месте:





— 14 суток, — озвучил он.





Общее количество дней, которые Ян провел и еще проведет за решеткой, 85 суток.









Напомним, Яна Солоновича задержали в воскресенье, 1 ноября, во время марша в Куропаты. Назавтра суд дал ему 12 суток, но, отсидев их, на волю Ян так и не вышел. Как позже выяснил адвокат, во время разбирательства молодой человек сообщил, что в знак протеста выходил на улицу с августа и перечислил 15 эпизодов.





— Срок по административным правонарушениям два месяца, поэтому август ему «списали» и стали судить за остальное время, — рассказывала Ольга Солонович, мама молодого человека. — По нашим подсчетам, всего у него должно быть восемь заседаний.