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Экс-сотрудника КГБ судили уже шестой раз: Теперь у него 85 суток ареста, и, похоже, добавят еще 30

03.12.2020 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Партизанского района Минска сегодня опять разбирал дело студента-четверокурсника БГУИР и экс-сотрудника научно-технического центра КГБ Яна Солоновича.



В ноябре по административным делам у молодого человека было пять процессов, этот — шестой, пишет TUT.BY.

Яна судят за события 4 октября, статья 23.34 КоАП. Он не отрицает, что в этот день участвовал в массовом мероприятии, но, уточняет, не знал, что оно несанкционированное. Молодой человек вину признает частично, в том, что произошло, раскаивается.

На вопрос судьи, с какой целью он ходил на данное мероприятие, Ян рассказал, что использовал конституционное право на выражение своего мнения. С чем он не согласен? Студент пояснил, что он против фальсификации на выборах, а также против насилия, выступает за проведение новых выборов.

На прошлом заседании Ян рассказал, что после задержания из РУВД его доставили в КГБ. Здесь, по словам молодого человека, он написал заявление на имя начальника Партизанского РУВД. В тексте он сообщил про свое участие в массовых мероприятиях. Судья уточнил, писал ли молодой человек этот документ и другие объяснения, которые есть в материалах дела, добровольно.

— Письмо на имя начальника РУВД я писал в КГБ, в кабинете в тот момент находилось два сотрудника КГБ, — описывает происходящее молодой человек. — Все данное письмо, кроме мест с датами, их я указал сам, было мне надиктовано.

Ян говорит: ему намекали, что если он не напишет письмо, то тогда может оказаться под "уголовкой".

Решение по делу Яна Солоновича судья Михаил Макаревич вынес на месте:

— 14 суток, — озвучил он.

Общее количество дней, которые Ян провел и еще проведет за решеткой, 85 суток.


Напомним, Яна Солоновича задержали в воскресенье, 1 ноября, во время марша в Куропаты. Назавтра суд дал ему 12 суток, но, отсидев их, на волю Ян так и не вышел. Как позже выяснил адвокат, во время разбирательства молодой человек сообщил, что в знак протеста выходил на улицу с августа и перечислил 15 эпизодов.

— Срок по административным правонарушениям два месяца, поэтому август ему «списали» и стали судить за остальное время, — рассказывала Ольга Солонович, мама молодого человека. — По нашим подсчетам, всего у него должно быть восемь заседаний.
 
Теги: Минск
 
 
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Суд Партизанского района Минска сегодня опять разбирал дело студента-четверокурсника БГУИР и экс-сотрудника научно-технического центра КГБ Яна Солоновича.
 
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