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В Минске за ложное сообщение о минировании детской поликлиники задержан пенсионер

03.12.2020 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники Фрунзенского РУВД Минска задержали пенсионера, который в ходе словесного конфликта сообщил о минировании детской поликлиники. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Как рассказали в ведомстве, 26 ноября сотрудники детской поликлиники № 25 обратились в милицию и сообщили, что их здание заминировал неизвестный мужчина. К месту вызова незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, которая обследовала медучреждение и прилегающую территорию. Взрывное устройство не было обнаружено.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 63-летний житель столицы. Как стало известно, мужчина, будучи пьяным, попытался пройти в здание поликлиники. Он не реагировал на замечания и просьбы медицинских работников покинуть помещение. В ходе словесного конфликта минчанин заявил, что здание заминировано, а затем скрылся в неизвестном направлении.

Материалы проверки переданы во Фрунзенский (г. Минска) РОСК, где действиям мужчины дана правовая оценка. Ранее минчанин уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.
 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники Фрунзенского РУВД Минска задержали пенсионера, который в ходе словесного конфликта сообщил о минировании детской поликлиники. Об этом корреспонденту...
 
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