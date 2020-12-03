В Минске за ложное сообщение о минировании детской поликлиники задержан пенсионер

Как рассказали в ведомстве, 26 ноября сотрудники детской поликлиники № 25 обратились в милицию и сообщили, что их здание заминировал неизвестный мужчина. К месту вызова незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, которая обследовала медучреждение и прилегающую территорию. Взрывное устройство не было обнаружено.





По подозрению в совершении данного преступления был задержан 63-летний житель столицы. Как стало известно, мужчина, будучи пьяным, попытался пройти в здание поликлиники. Он не реагировал на замечания и просьбы медицинских работников покинуть помещение. В ходе словесного конфликта минчанин заявил, что здание заминировано, а затем скрылся в неизвестном направлении.





Материалы проверки переданы во Фрунзенский (г. Минска) РОСК, где действиям мужчины дана правовая оценка. Ранее минчанин уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.