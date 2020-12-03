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Минское «Динамо» играет в гостях против ЦСКА. Онлайн

03.12.2020 19:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» матчем против московского ЦСКА завершает выездную серию в Континентальной хоккейной лиге.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минское «Динамо» после уверенной победы над «Нефтехимиком» поднялось на четвертое место в Западной конференции.

Что касается ЦСКА, то «армейцы» уверенно лидируют, выиграв 25 из 33 матчей.

«Динамо-Минск»: Фурх (Тэйлор); Колячонок — Менелл, Горбунов — Спунер — Козун; Фальковский — Мерфи, Принс — Шарангович — Демков; Знахаренко — Еременко, Воронин — Протас — Алистров; Сушко — Усов — Мартынов; Дерябин, Лодня.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча, который начнется в 19.30.

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Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» матчем против московского ЦСКА завершает выездную серию в Континентальной хоккейной лиге.
 
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