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Минское «Динамо» играет в гостях против ЦСКА. Онлайн
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» матчем против московского ЦСКА завершает выездную серию в Континентальной хоккейной лиге.
Минское «Динамо» после уверенной победы над «Нефтехимиком» поднялось на четвертое место в Западной конференции.
Что касается ЦСКА, то «армейцы» уверенно лидируют, выиграв 25 из 33 матчей.
«Динамо-Минск»: Фурх (Тэйлор); Колячонок — Менелл, Горбунов — Спунер — Козун; Фальковский — Мерфи, Принс — Шарангович — Демков; Знахаренко — Еременко, Воронин — Протас — Алистров; Сушко — Усов — Мартынов; Дерябин, Лодня.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча, который начнется в 19.30.
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Минское «Динамо» матчем против московского ЦСКА завершает выездную серию в Континентальной хоккейной лиге.
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