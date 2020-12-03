ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минэнерго объявило о плановой остановке реактора первого блока БелАЭС

03.12.2020 19:27 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Министерство энергетики объявило о плановой остановке реактора первого энергоблока Белорусской АЭС.

Минэнерго объявило о плановой остановке реактора первого блока БелАЭС

«В рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка остановлена. Проводится тестирование всех систем и оборудования, которое продлится до 11 декабря», — говорится в сообщении пресс-службы энергетического ведомства.

Первый блок АЭС включили в энергосистему страны 3 ноября. 8 ноября выработка электричества прекратилась. 9 ноября анонимные источники в белорусских телеграм-каналах заявили, что турбину остановили из-за выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов. Чуть позже пресс-служба Минэнерго сообщила, что в ходе испытаний на первом блоке «выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования».

Временную приостановку поставки электроэнергии с БелАЭС Минэнерго подтвердило 10 ноября, отметив, что это «предусмотрено программой этапа «Энергетический пуск». 19 ноября министерство отчиталось о повторном включении блока в сеть после замены некоторого оборудования и испытаний.

1 декабря пресс-служба Минэнерго сообщила, что после предусмотренного программой испытаний сброса пара была выявлена необходимость «дополнительной корректировки работы крышек шумопоглотителей пара». Тогда подчеркивалось, что блок остается включенным в сеть. За несколько часов до этого сообщения в телеграм-канале motolkohelp со ссылкой на неназванный источник появилась информация о том, что накануне на первом блоке АЭС была «нештатная ситуация, в результате произошел экстренный сброс давления». Утверждалось, что «сброс был такой силы, что разворотил колпаки клапанов весом в несколько сотен килограммов». При этом заявлялось, что реактор полностью остановлен.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область), недалеко от границы с Литвой, за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200. Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает компания «АСЭ», входящая в структуру госкорпорации «Росатом».

В соответствии с указом Александра Лукашенко осуществить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС предписано в 2021 году (без указания конкретного месяца, квартала или полугодия), а двухблочной атомной станции в целом — в первой половине 2022 года.

Читайте также:

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство энергетики объявило о плановой остановке реактора первого энергоблока Белорусской АЭС.
 
Новости дня
Новости разные
 
Функционеры, причастные к репрессиям спортсменов, могут попасть под санкции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика