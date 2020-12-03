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Журнал Time впервые выбрал Ребенка года

03.12.2020 19:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Журнал Time впервые выбрал Ребенка года

  • 3.12.2020, 18:50
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Журнал Time впервые выбрал Ребенка года
Гатанджали Рао
Фото: time.com

В 2020 году комиссия отобрала пять финалистов.

Влиятельный американский журнал Time создал новую категорию — Ребенок года, в номинации победила 15-летняя исследовательница в сфере IT Гатанджали Рао, пишет «Новое время».

Издание вместе с каналом Nickelodeon выбрало Рао из 5 тысяч детей в США в возрасте от 8 до 16 лет.

В редакции издания заявили, что последние 92 года журнал выбирал Человека года, а в 2019 году 16-летняя Грета Тунберг стала первым победителем в этой номинации, который младше 25 лет.

«Ее движение за борьбу с климатическими изменениями на фоне других молодежных движений последних лет, меняющих мир, ясно дает понять, что сегодня молодые люди обладают огромным влиянием и используют его для формирования мира», — заявили в Time.

В 2020 году комиссия отобрала пять финалистов, но ее членов больше всего впечатлили достижения именно Гатанджали Рао.

16-летняя Рао исследует искусственный интеллект и сенсорные технологии углеродных нанотрубок, а также применяет свои разработки для решения проблем повседневной жизни.

Фото: time.com
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В 2020 году комиссия отобрала пять финалистов.
 
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