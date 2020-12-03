Шокирующие традиции Азии. В это сложно даже поверить!

Источник материала: ОНТ

Невероятно, но и в 21 веке сохранились традиции, которые просто шокируют! Например, продажа дочерей в Азии остается привычным делом. Семьи живут в бедности и любым способом стараются заработать.





С 2009 года в Саудовской Аравии есть специальное ведомство, которое выявляет людей, занимающихся магией. Работники учреждения также информируют население о вреде колдовства. Пойманного за этим делом ждёт казнь через отрубание головы.





В филиппинском Давао нулевая преступность. Но дело тут в не благочестивости граждан, а в эскадроне смерти, который сразу же расправляется с каждым, кто нарушил закон. Казнят даже тех, кто просто бродяжничает. Тысячи убитых на счету эскадрона.





В Южной Корее до сих пор практикуют использование рабского труда. Добытчики соли считаются номинально работниками, но денег не получают, лишь скудное питание. Чтобы они не сбежали, за ними следят надзиратели. Полиция закрывает на это глаза.





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