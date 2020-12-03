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11 тысяч человек вышли на свободу по амнистии в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

03.12.2020 19:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

11 тысяч человек вышли на свободу по амнистии в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

Департамент исполнения наказаний МВД завершил реализацию Закона Республики Беларусь «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

По информации официального представителя МВД, амнистия затронула более 11 тыс. человек, отбывающих наказание в местах лишения свободы различного типа. На свободу вышли около 2,6 тыс. осужденных, сокращение срока заключения на один год получили более 4,5 тыс. человек. 

В сообщении отмечается, что амнистия применялась только к осужденным с положительной характеристикой и не повлияет на криминогенную обстановку в республике.

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Департамент исполнения наказаний МВД завершил реализацию Закона Республики Беларусь «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945...
 
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