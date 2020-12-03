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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как бесключевой доступ в автомобиль убивает людей Открывать и закрывать машину без необходимости каждый раз доставать ключ из кармана легко и просто, но американцы выяснили, что система бесключевого доступа...

Не понимая до конца, как функционирует система, они невольно оставляли в гараже на первом этаже собственного дома автомобиль с работающим двигателем, будучи уверенными в том, что мотор автоматически глохнет, когда покидаешь автомобиль с ключом в кармане. Хотя это, конечно же, не так. В результате дом быстро наполнялся выхлопными газами из гаража и люди задыхались. Эксперты считают, что проблемой является отсутствие в автомобиле очевидных подсказок о том, что двигатель работает.Сообщество автомобильных инженеров (SAE) поднимало этот вопрос в 2011 году, призывая автопроизводителей обеспечить «звуковую или визуальную сигнализацию», если мотор работает, двери закрыты, а ключ отсутствует в автомобиле. Как результат, концерн GM, к примеру, установил в 2015 году на своих автомобилях автоматическую систему выключения двигателя через 30 минут при отсутствии ключа, а у Ford аналогичная функция появилась с 2013 года.Однако большинство скончавшихся и пострадавших пользовались японскими автомобилями. Данная проблема в первую очередь касается пожилых водителей, поэтому пожарные службы тех округов, население которых преимущественно состоит из пенсионеров (например, Палм-Бич в штате Флорида), бесплатно раздавали жителям детекторы угарного газа и таблички «Выхлопные газы убивают! Заглуши мотор!», чтобы те повесили их на видном месте в гараже.