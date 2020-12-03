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Стало известно, что будет с героиней сериала «Академия Амбрелла» после каминг-аута актрисы
Источник материала: Tut.by
Создатели сериала «Академия Амбрелла» заявили, что не планируют изменять сюжет или пол героини Вани Харгривз после каминг-аута актрисы Эллен Пейдж. Об этом
На днях актриса Эллен Пейдж
Эллиот Пейдж снимается в сериале «Академия Амбрелла», на данный момент вышло два сезона. В ноябре сериал продлили на третий сезон, а после каминг-аута стал вопрос о том, собираются ли создатели менять пол героини Вани Харгривз, которую играет Пейдж? Или как-то по-другому менять сюжет? Как оказалось, ничего такого не планируется. Variety пишет, что каминг-аут Пейджа не повлияет на Ваню (Номер Семь) и шоу в целом.
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«Академия Амбрелла» — американский супергеройский сериал, является адаптацией одноименной серии комиксов. Сюжет строится вокруг неблагополучной семьи супергероев, которые возвращаются домой, чтобы разгадать тайну смерти их приемного отца и предотвратить надвигающийся апокалипсис.
Эллен Пейдж также снималась в фильмах «Начало», «Американское преступление», «Джуно», «Лицом к лицу», «Люди Икс: Дни минувшего будущего». За роль в «Джуно» была номинирована на «Оскар».
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Создатели сериала «Академия Амбрелла» заявили, что не планируют изменять сюжет или пол героини Вани Харгривз после каминг-аута актрисы Эллен Пейдж. Об этом пишет...
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