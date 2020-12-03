Стало известно, что будет с героиней сериала «Академия Амбрелла» после каминг-аута актрисы

Источник материала: Tut.by

Создатели сериала «Академия Амбрелла» заявили, что не планируют изменять сюжет или пол героини Вани Харгривз после каминг-аута актрисы Эллен Пейдж. Об этом пишет Variety.



Фото: кадр из сериала

На днях актриса Эллен Пейдж совершила каминг-аут и заявила о своей трансгендерности. «Привет, друзья. Хочу поделиться с вами, что я транс-персона. Мои местоимения — „он"/"они“, а имя — Эллиот. Я бесконечно благодарен всем друзьям, которые поддерживали меня на этом пути», — говорилось в соцсетях звезды. Ранее, в феврале 2014-го, Пейдж совершила каминг-аут как лесбиянка.

Эллиот Пейдж снимается в сериале «Академия Амбрелла», на данный момент вышло два сезона. В ноябре сериал продлили на третий сезон, а после каминг-аута стал вопрос о том, собираются ли создатели менять пол героини Вани Харгривз, которую играет Пейдж? Или как-то по-другому менять сюжет? Как оказалось, ничего такого не планируется. Variety пишет, что каминг-аут Пейджа не повлияет на Ваню (Номер Семь) и шоу в целом.

Netflix уже изменил имя Эленн на Эллиота в проектах, где снималась звезда. Сервис также подбодрил Пейдж в Twitter: «Так гордимся нашим супергероем. Мы любим тебя, Эллиот! Не можем дождаться твоего возвращения в 3-м сезоне».

«Академия Амбрелла» — американский супергеройский сериал, является адаптацией одноименной серии комиксов. Сюжет строится вокруг неблагополучной семьи супергероев, которые возвращаются домой, чтобы разгадать тайну смерти их приемного отца и предотвратить надвигающийся апокалипсис.

Эллен Пейдж также снималась в фильмах «Начало», «Американское преступление», «Джуно», «Лицом к лицу», «Люди Икс: Дни минувшего будущего». За роль в «Джуно» была номинирована на «Оскар».