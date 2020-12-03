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БГУ планирует установить два госфлага на крышах. Вот сколько может стоить разработка проекта

03.12.2020 20:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белгосуниверситет разместил на сайте госзакупок icetrade.by заявку на разработку проекта по установке государственного флага на крышах двух зданий. Там указана ориентировочная стоимость работ.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Предложение появилось 1 декабря. Из него следует, что БГУ планирует установить государственные флаги на крышах двух зданий: главного корпуса университета на проспекте Независимости, 4 и учебного корпуса на улице Кальварийской, 9 (там находятся факультет журналистики, а также факультет философии и социальных наук).

Заявка касается именно разработки проектного решения для установки флагов.

Ориентировочная стоимость работ — 13 818 рублей (больше 5 тысяч долларов в эквиваленте). Источник финансирования — собственные средства.

Предложения закончат принимать 14 декабря.

 
 
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Белгосуниверситет разместил на сайте госзакупок icetrade.by заявку на разработку проекта по установке государственного флага на крышах двух зданий. Там указана...
 
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