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БГУ планирует установить два госфлага на крышах. Вот сколько может стоить разработка проекта
Источник материала: Tut.by
Белгосуниверситет разместил на сайте госзакупок
Предложение появилось 1 декабря. Из него следует, что БГУ планирует установить государственные флаги на крышах двух зданий: главного корпуса университета на проспекте Независимости, 4 и учебного корпуса на улице Кальварийской, 9 (там находятся факультет журналистики, а также факультет философии и социальных наук).
Заявка касается именно разработки проектного решения для установки флагов.
Ориентировочная стоимость работ — 13 818 рублей (больше 5 тысяч долларов в эквиваленте). Источник финансирования — собственные средства.
Предложения закончат принимать 14 декабря.
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Белгосуниверситет разместил на сайте госзакупок icetrade.by заявку на разработку проекта по установке государственного флага на крышах двух зданий. Там указана...
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