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За надписи, в том числе «3%», жителей Жлобина арестовали на месяц, конфисковали автомобиль

03.12.2020 20:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Жлобинского района 3 декабря рассмотрел уголовное дело двух жителей райцентра, Сергея и Владимира, которых обвиняли по статье 341 Уголовного кодекса — осквернение сооружений и порча имущества.

За надписи, в том числе «3%», жителей Жлобина арестовали на месяц, конфисковали автомобиль

В конце июня приятели оставили на асфальте, остановке и заборе надписи баллончиком «3%», «Уходи» и др. Как сообщили БелаПАН жители Жлобина, которые присутствовали на суде, молодые люди наказаны арестом сроком на месяц. Поскольку один из них был за рулем, у него конфисковали автомобиль «как средство совершения преступления». Адвокат не был согласен с такой трактовкой, так как, к примеру, баллончик с краской является «средством преступления», а цель поездки на автомобиле у них была совершенно иная, чем разрисовка объектов.

«У обвиняемого еще кредит за автомобиль не выплачен, он живет в служебной малосемейке, которую, скорее всего, придется покинуть после увольнения», — отметил житель Жлобина, присутствовавший на процессе.

Ранее в отношении обвиняемых были начаты административные процессы за «мелкое хулиганство» — так милиция расценила рисование надписей. Но суд отклонил административное дело, так как в действиях жителей Жлобина не было нарушения общественного порядка. Позднее на приятелей завели уголовное дело.

Один из обвиняемых намерен обжаловать приговор в части конфискации автомобиля.

 
 
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Суд Жлобинского района 3 декабря рассмотрел уголовное дело двух жителей райцентра, Сергея и Владимира, которых обвиняли по статье 341 Уголовного кодекса —...
 
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