Эксперт рассказал, что будет на рынке труда в 2021 году

В 2021 году на рынке труда сохранится тенденция найма на работу в удаленном и гибридном форматах, когда работник часть недели находится в офисе, а часть — на удалении. Такое мнение на пресс-конференции 3 декабря высказала директор сервиса rabota.by Светлана Шапорова.



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По ее словам, соискатели все чаще интересуются вариантами подработки. Запросы на подработку с ежедневной оплатой выросли на 17,3%, просто на подработку — на 45,8%, подработку на дому — на 5%, на удаленную работу — на 49,3%.

«Недавний опрос по поводу гибридного графика работы показал, что есть пожелание и у соискателей, и у работодателей иметь такой формат работы: например, три дня в офисе, два — на дому», — пояснила Шапорова.

В этом году, отметила она, наниматели наиболее активно искали специалистов из сферы продаж и информационных технологий, а также рабочий персонал. В третьем квартале количество вакансий в сфере «рабочий персонал» выросло, обогнав ИТ-сферу. Наибольшее количество вакансий размещено для грузчиков, слесарей, упаковщиков и уборщиков. По итогам неполных 11 месяцев лидирующие позиции по количеству вакансий занимают профессиональные сферы «продажи» (26,8% от общего количества вакансий), «информационные технологии» (14,2%), «рабочий персонал» (12,1%), «транспорт и логистика» (9,9%) и «производство» (9,8%).

По данным сервиса rabota.by, начало 2020 года не принесло неожиданных изменений на рынке труда: в январе наблюдалось традиционное снижение числа вакансий относительно декабря 2019 года и их рост — в феврале. Однако весна отличалась от прошлогодней: в марте началась тенденция уменьшения вакансий, которая продолжалась до июня.

«Период перехода части компаний на удаленную работу, а также уменьшение посещений людьми общественных мест оказали свое влияние: весной белорусы стали чаще искать удаленную работу, поэтому работодатели, которые не приостанавливали найм, в меру своих возможностей занимались поиском сотрудников на удаленную работу», — прокомментировала Шапорова.

По ее словам, снижение количества вакансий в сферах, связанных с развлечениями, отдыхом и массовыми мероприятиями, было ожидаемо. В апреле—июне наибольшее уменьшение числа вакансий по отношению к первому кварталу этого года отмечалось в таких профессиональных областях, как туризм, гостиницы и рестораны (58,9%); начало карьеры, студенты (50,5%); спортивные клубы, фитнес, салоны красоты (35,8%).

Cредняя конкуренция по рынку труда за неполные 11 месяцев 2020 года составила 9,1 резюме на 1 вакансию (по итогам 2019 года — 7,1 резюме). Самая высокая конкуренция отмечалась в апреле и мае — именно в эти месяцы произошло наибольшее падение количества вакансий.

«Год 2020-й был сложным, но уникальным и инновационным с точки зрения развития компаний, — отметила директор сервиса. — Четко прослеживается смещение целей с бизнес-достижений на здоровье и благополучие сотрудников. Если раньше это было направлено на удержание и привлечение сотрудников, то сейчас это процесс выживания бизнеса. Бизнес в этом году должен был проявлять максимальную гибкость и реакцию на изменения. Если сравнить с прошлыми кризисами, то тогда предприятия занимали выжидательную позицию, сейчас же это невозможно: если ты выжидаешь, ты можешь погибнуть. Поэтому сейчас надо быстро реагировать на ситуацию, адаптироваться и вносить изменения».

Это, по словам Шапоровой, видно из проектов — номинантов на премию «HR бренд», победители которой будут объявлены на онлайн-церемонии 9 декабря.

«Компании подключали своих сотрудников для выработки антикризисных решений, создавали антикризисные комитеты, комитеты по развитию расширенных составов советов. Год также показал, разделяют ли сотрудники ценности компании», — сказала эксперт.