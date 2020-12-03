Власть взялась за священников: за опубликованную картину Цеслера ксендза на 10 суток отправили на нары

Суд Россонского района (Витебская область) на 10 суток арестовал католического священника Вячеслава Борка. Наказание вынесено по статье 17.10 КоАП — пропаганда или публичная демонстрация нацистской символики.



Фото с сайта Белсата

Священник разместил в Instagram картину Владимира Цеслера «Стоп лукашизм!».

Отбывать наказание священник будет в Новополоцке, куда его увезли после суда. Борок успел заявить, что «решение суда незаконное, они преступники». «Мы победим, с нами правда и Бог, жыве Беларусь!» — обратился Барок к своим прихожанам, которые пришли поддержать его на суд.

На случай ареста он записал видеообращение, которое разместил в YouTube. Священник заявил, что «временно попал в руки белорусских правоохранителей» и он не разочарован, так как арест подтверждает отсутствие в стране законности, представители власти насмехаются над законом, издеваются над достоинством человека.

«Я старался как мог проповедовать учение о Царстве Божьем. Наградой стало то, что меня лишили свободы. Жизнь есть ценность, но если жить в рабстве — то она теряет ценность. Жизнь имеет смысл лишь тогда, когда живешь в свободе. Свобода не дается, она добывается. Я свободный человек, даже арест не сможет отобрать мою свободу», — прокомментировал решение суда священник.

Борок ведет свои блоги на YouTube, Facebook и в Instagram. Последнее время он высказывался на актуальные темы — о насилии со стороны милиции, природе агрессии, отношении католической церкви к разным идеологиям. Его вызывали на допрос в Следственный комитет и собирались провести лингвистическую экспертизу высказываний в блоге.

Сейчас в Ивацевичах (Брестская область) отбывает 10-суточный арест греко-католический священник Виталий Быстров. Его обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии в Бресте.