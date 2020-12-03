ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власть взялась за священников: за опубликованную картину Цеслера ксендза на 10 суток отправили на нары

03.12.2020 20:05 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Суд Россонского района (Витебская область) на 10 суток арестовал католического священника Вячеслава Борка. Наказание вынесено по статье 17.10 КоАП — пропаганда или публичная демонстрация нацистской символики.

Власть взялась за священников: за опубликованную картину Цеслера ксендза на 10 суток отправили на нары
Фото с сайта Белсата

Священник разместил в Instagram картину Владимира Цеслера «Стоп лукашизм!».

Отбывать наказание священник будет в Новополоцке, куда его увезли после суда. Борок успел заявить, что «решение суда незаконное, они преступники». «Мы победим, с нами правда и Бог, жыве Беларусь!» — обратился Барок к своим прихожанам, которые пришли поддержать его на суд.

На случай ареста он записал видеообращение, которое разместил в YouTube. Священник заявил, что «временно попал в руки белорусских правоохранителей» и он не разочарован, так как арест подтверждает отсутствие в стране законности, представители власти насмехаются над законом, издеваются над достоинством человека.

«Я старался как мог проповедовать учение о Царстве Божьем. Наградой стало то, что меня лишили свободы. Жизнь есть ценность, но если жить в рабстве — то она теряет ценность. Жизнь имеет смысл лишь тогда, когда живешь в свободе. Свобода не дается, она добывается. Я свободный человек, даже арест не сможет отобрать мою свободу», — прокомментировал решение суда священник.

Борок ведет свои блоги на YouTube, Facebook и в Instagram. Последнее время он высказывался на актуальные темы — о насилии со стороны милиции, природе агрессии, отношении католической церкви к разным идеологиям. Его вызывали на допрос в Следственный комитет и собирались провести лингвистическую экспертизу высказываний в блоге.

Сейчас в Ивацевичах (Брестская область) отбывает 10-суточный арест греко-католический священник Виталий Быстров. Его обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии в Бресте.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Россонского района (Витебская область) на 10 суток арестовал католического священника Вячеслава Борка. Наказание вынесено по статье 17.10 КоАП — пропаганда или...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как бесключевой доступ в автомобиль убивает людей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика