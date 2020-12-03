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В России задержали серийного фальшивомонетчика, который орудовал в Беларуси

03.12.2020 20:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Оперативники БЭП выявили серийного фальшивомонетчика, а российские полицейские задержали в Ивановской области фальшивомонетчика, который в период с февраля по март сбыл в Минске, Могилеве и Витебской области 145 тыс. фальшивых российских рублей (купюры по 5000) и 300 долларов. Для этого он использовал торговые интернет-площадки, покупая за фальшивки различные товары. Некоторые из них затем перепродавались за настоящие деньги.

Как сообщает пресс-служба МВД, для конспирации 34-летний россиянин, проживавший у супруги, жительницы Витебска, регистрировал российские и немецкие телефонные номера в мессенджерах, через которые договаривался с продавцами о встрече. За покупкой он ехал на такси «от борта», однако до места не доезжал и некоторое расстояние проходил пешком.

Иногда по телефону таксиста менял обстоятельства сделки. Своим жертвам мужчина представлялся гражданином России и пояснял, что может рассчитаться только валютой.

В Верхнедвинске и Минске на уловку попались продавцы рогов животных, в Витебске — наушников и секрета желез бобра, в Могилеве — ювелирных украшений, в Орше — пчелиного воска. Поддельные купюры выявляли при обмене работники банков.

По предварительной информации, мужчина приобретал «деньги» на специализированных интернет-площадках в России.

В Беларуси по семи преступным эпизодам следователи возбудили уголовные дела за хранение и сбыт поддельных денег.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Оперативники БЭП выявили серийного фальшивомонетчика, а российские полицейские задержали в Ивановской области фальшивомонетчика, который в период с февраля по...
 
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