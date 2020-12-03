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Они попали! Что нужно сделать, чтобы вписать своё имя в Книгу рекордов Гиннеса?
Источник материала: ОНТ
Чтобы попасть на страницы знаменитой Книги рекордов надо действительно постараться. Например, как циркачка Аида Акматова уметь стрелять из лука ногами, да ещё и попадать точно в цель.
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Чтобы попасть на страницы знаменитой Книги рекордов надо действительно постараться. Например, как циркачка Аида Акматова уметь стрелять из лука ногами, да ещё и...
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