Они попали! Что нужно сделать, чтобы вписать своё имя в Книгу рекордов Гиннеса?

Источник материала: ОНТ

Чтобы попасть на страницы знаменитой Книги рекордов надо действительно постараться. Например, как циркачка Аида Акматова уметь стрелять из лука ногами, да ещё и попадать точно в цель.





Самый длинный кот на земле Баривель дорос до 120 сантиметров. Этих заслуг тоже стало достаточно, чтобы стать рекордсменом.





Масадзо Нонако прожил 113 лет, а за год до смерти получил звание самого старшего долгожителя на земле.





Супружеская пара спортсменов из Китая отличилась ростом - суммарно он составляет 423,47 сантиметров

Самый толстый человек в мире весил 590 кг в 2006 году.





На 24 минуты 11 секунд задержал дыхание под водой испанец Алекс Сегура. С точки зрения медицины это не реально - без вреда для организма без дыхания можно провести максимум 9 минут. А этот рекорд даже был побит - хорват Будимир Шобат продержался на 8 секунд дольше, его результат - 24 минуты 19 секунд.





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