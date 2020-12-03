ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Они попали! Что нужно сделать, чтобы вписать своё имя в Книгу рекордов Гиннеса?

03.12.2020 20:15 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Они попали! Что нужно сделать, чтобы вписать своё имя в Книгу рекордов Гиннеса?

Чтобы попасть на страницы знаменитой Книги рекордов надо действительно постараться. Например, как циркачка Аида Акматова уметь стрелять из лука ногами, да ещё и попадать точно в цель.


Самый длинный кот на земле Баривель дорос до 120 сантиметров. Этих заслуг тоже стало достаточно, чтобы стать рекордсменом.


Масадзо Нонако прожил 113 лет, а за год до смерти получил звание самого старшего долгожителя на земле. 


Супружеская пара спортсменов из Китая отличилась ростом - суммарно он составляет 423,47 сантиметров

Самый толстый человек в мире весил 590 кг в 2006 году.


На 24 минуты 11 секунд задержал дыхание под водой испанец Алекс Сегура. С точки зрения медицины это не реально - без вреда для организма без дыхания можно провести максимум 9 минут. А этот рекорд даже был побит - хорват Будимир Шобат продержался на 8 секунд дольше, его результат - 24 минуты 19 секунд.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы попасть на страницы знаменитой Книги рекордов надо действительно постараться. Например, как циркачка Аида Акматова уметь стрелять из лука ногами, да ещё и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В России задержали серийного фальшивомонетчика, который орудовал в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика