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БелАЭС планово отключили от энергосистемы для тестирования оборудования
Источник материала: ОНТ
Первый энергоблок БелАЭС был планово отключен от энергосистемы в рамках завершения этапа энергетического пуска. Такую информацию
«В рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка остановлена.», – говорится в сообщении.
В сообщении также отмечается, что проводится тестирование всех систем и оборудования. Оно продлится до 11 декабря.
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Первый энергоблок БелАЭС был планово отключен от энергосистемы в рамках завершения этапа энергетического пуска. Такую информацию сообщает пресс-служба...
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