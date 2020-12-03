БелАЭС планово отключили от энергосистемы для тестирования оборудования

Источник материала: ОНТ

Первый энергоблок БелАЭС был планово отключен от энергосистемы в рамках завершения этапа энергетического пуска. Такую информацию сообщает пресс-служба Минэнерго в своём Telegram-канале.

«В рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка остановлена.», – говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что проводится тестирование всех систем и оборудования. Оно продлится до 11 декабря.

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