Россия теряет рычаги влияния на соседние страны — BBC

BBC . После того, как Азербайджан и Армения решили подписать мирный договор при посредничестве Москвы, Россия взяла на себя роль гаранта мира в регионе, обещая сохранять стабильность. Однако, насколько длительным будет перемирие в Нагорном Карабахе, трудно сказать с уверенностью. Москва рассматривает соглашение о мире как доказательство того, что Россия остается влиятельной силой на Южном Кавказе. Но недавняя шестинедельная война показала слабость бывшей империи, пишет





Турция стала соперником «на заднем дворе» Москвы. Именно военная поддержка Анкары помогла Азербайджану победить традиционного союзника России в регионе - Армению. Сейчас Москва согласилась на то, чтобы военные наблюдатели из Турции, страны которая является членом НАТО, находились на Южном Кавказе для контроля за режимом прекращения огня.





"То, что произошло в Нагорном Карабахе, действительно стало геополитической катастрофой для влияния Москвы не только на Южном Кавказе, но и в пределах стран на постсоветском пространстве. Фактически мы видели, как армянская армия, которую учила и вооружала Россия уступила азербайджанской армии, которую учила и вооружала Турция. Благодаря этому, Турция президента Реджепа Эрдогана закрепила очень важную опору в регионе", - считает политический обозреватель Константин фон Эггерт.





"Выводы, которые сделают региональные игроки, такие как Турция, Китай и Иран, будут заключаться в том, что они смогут в дальнейшем укреплять свое влияние в регионе, Центральной Азии и на Южном Кавказе, при этом не слишком обращая внимание на потенциальные замечания со стороны Москвы", - добавляет политический обозреватель.





Несмотря на то, что российские миротворцы пришли с целью гарантировать мир на спорной территории, далеко не все армяне «рады их видеть». Ведь Армения всегда считала, что российский лидер поддерживает ее, однако мирное соглашение фактически стало свидетельством победы Азербайджана.





Но не все армяне разделяют такую ​​точку зрения, конечно, есть часть населения, которая благодарна России за прекращение военных действий.





В последнее время Россия также столкнулась и с вызовами со стороны своих стран-соседей. Для Москвы 2020 год был периодом геополитических вызовов по всему бывшему Советскому Союзу.









В Беларуси - стране, которая является одним из ближайших союзников России, люди бросили вызов диктатору, которого поддерживает Москва. И именно решение Кремля поддержать Лукашенко спровоцировало «антироссийские настроения», которые обычно редко можно увидеть в Беларуси.





В прошлом месяце Кремль поддержал «не того кандидата» на президентских выборах в Молдове. На выборах победила «проевропейская» кандидат Майя Санду, а промосковский президент Игорь Додон потерпел поражение.





При этом, пример Молдовы показывает, что, несмотря на все неудачи, Россия все еще имеет способы влиять на некоторых своих соседей.





Россия расположила войска в Приднестровье, тем самым получая рычаг влияния на Молдову. Российские солдаты официально находятся там как миротворцы.





"Наша цель - приблизиться к ЕС и, надеемся, однажды стать членом Европейского Союза", - сказала Санду. Однако, возникает вопрос, позволит ли Россия Молдове склоняться к такой проевропейской политике.





Есть ли реальная выгода для России от того, что она сохраняет зону влияния в своем соседстве?





Если подсчитать то, сколько ресурсов Россия вкладывает, чтобы удержать эту периферию в своей сфере влияния, и сколько она получает экономической отдачи, то можно сделать вывод, что Москве лучше просто отказаться от такого чрезмерного контроля над собственными соседями. Но для Кремля эта политика имеет определенную «эмоциональную привязанность». К тому же, среди российских политиков распространено мнение о том, что угрозы есть повсюду, особенно угрозы со стороны западных шпионов. Поэтому Россия рассматривает страны-соседи как своеобразный «пояс безопасности».





Однако в последнее время Россия может потерять влияние на постсоветском пространстве, поскольку Москва столкнулась с новыми реалиями: увеличением количества региональных игроков, включая Китай, Турцию, Америку и ЕС. Несмотря на то, что значительная часть российского общества все еще привязана к идее «великой империи», Москве, рано или поздно, придется расстаться с этой идеей. Сама Россия переходит от империи к национальному государству, и это неизбежный процесс, резюмирует BBC.