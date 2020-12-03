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В Гомеле девушке дали реальный срок за прыжок на капот машины члена избирательной комиссии

03.12.2020 20:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ночь с 9 на 10 августа возле Урицкого центра культуры, в котором во время президентских выборов располагался избирательный участок, собрались люди, в том числе местный житель со своей 25-летней девушкой из Мозырского района, сообщает СК.



Около двух часов ночи члены избирательной комиссии посчитали голоса, вышли из здания и сели в свои машины, чтобы поехать домой. Собравшиеся люди мешали проехать, а девушка и ещё несколько человек вышли на проезжую часть на пешеходный переход и преградили дорогу машинам. Когда пытался проехать Chevrolet, девушка стала ходить по переходу вперед-назад, не давая проехать, а когда подъехал Volkswagen, она запрыгнула на капот, стала кричать и стучать руками по кузову.

Было возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Суд Гомельского района признал уроженку Мозырского района виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на один год.
 
 
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В ночь с 9 на 10 августа возле Урицкого центра культуры, в котором во время президентских выборов располагался избирательный участок, собрались люди, в том числе...
 
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