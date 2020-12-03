Письмо провластных спортсменов подписал вымышленный персонаж

Источник материала: Tut.by

Реальные белорусы продолжают удивляться тому, как их подписи появляются под провластным письмом спортсменов. Тем временем сегодня в подписантах нашли вымышленного персонажа — Юрия Столешникова.





Столешников является вымышленным персонажем, его сыграл известный российский актер Данила Козловский в фильме «Тренер» 2018 года.



Скриншот из фильма «Тренер»

Позже выяснилось , что это шутка российского telegram-канала «Методичка». Вот что они написали:

«Имя киношного футболиста и тренера Юрия Столешникова опубликовали на сайте. Будем считать, что до III спортивного разряда его понизили после скандального матча за сборную России. Дата рождения такая же как у Козловского — молод, но уже бывший тренер.

Белорусские настоящие спортсмены начали заявлять, что они не ставили подписи под обращением. Как показала практика, вместо них могут подписываться придуманные спортсмены. Администрации Лукашенко надо взять эту идею на вооружение».

«Методичка» также опубликовала скриншот того, как они разместили вымышленного персонажа на сайт. Похоже, никакой проверки там не проводится.



