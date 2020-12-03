БФСС считает добровольное подписание провластного письма спортсменов плевком в лицо всему белорусскому обществу

Белорусский фонд спортивной солидарности (Belarusian Sport Solidarity Foundation, BSSF) прокомментировал сбор подписей спортивных деятелей Беларуси под открытым письмом о поддержке действующей власти.



Один из подписантов провластного письма олимпийский чемпион 1976 года Валерий Шарий / Фото НОК носит иллюстративный характер

Исполнительный директор BSSF Александр Опейкин во время онлайн-пресс-конференции 3 декабря выразил уверенность, что подписи под этим письмом собираются «исключительно через административное давление».

«Составлено оно крайне безграмотно, с нарушением в том числе пунктов и положений Олимпийской хартии. Даже сам факт того, что письмо подписывается в Национальном олимпийском комитете, а тот активно инициирует его подписание, уже говорит о том, что комитет вмешивается в политику, вмешивает спортсменов. Применяются методы административного давления со стороны Министерства спорта», — сказал Опейкин.

По его словам, в фонд уже несколько дней подряд поступают заявления от спортсменов о том, что их заставляют подписывать письмо под угрозой увольнения либо сокращения финансовых выплат.

«Ставят и за самих людей подписи, вне зависимости от того, хотят они подписывать или нет. Много опровержений уже есть от тех, кто находит себя в списке подписавшихся. Суть этого письма ясна: показать кому-то и зачем-то какое-то количество людей, которые якобы подписали это письмо», — убежден исполнительный директор фонда солидарности.

Комментируя действия спортсменов, которые сами подписали письмо, Опейкин заявил: «С нашей точки зрения, это плевок в лицо всему белорусскому обществу и другим спортсменам, которые за свою позицию пострадали, лишись работы, места в национальной команде. Мы крайне осуждаем действия спортсменов, которые подписывают добровольно».

Председатель BSSF, трехкратный олимпийский призер Александра Герасименя сообщила, что в адрес фонда и ей лично приходят письма с просьбами о помощи. «Затрагивает это письмо не только спортсменов, но и, скажем так, незащищенных граждан. В этом письме есть подписи лиц несовершеннолетних, инвалидов, которым реально угрожают оставить на улице, если они не подпишут. Есть те, кто открыто спрашивает нас, что им делать, потому что, если не подпишут сегодня, уже завтра окажутся вне спорта», — отметила она.

Упомянула Герасименя и несколько случаев, когда спортсмены и тренеры даже не знали о том, что якобы подписали это письмо. «Они узнавали об этом только после каких-то гневных сообщений от народа, мол, как вы могли. Они были в шоке, потому что к письму никак не были причастны. Это вызывало чувство недоумения и негодования, как такое могло произойти», — сказала она.

По словам главы фонда, ей понятно, как добываются эти подписи, как понятно и то, что некоторые подписанты даже не имеют спортивных разрядов. «Многие из этих спортсменов на самом деле таковыми не являются, а оказываются рядовыми региональными чиновниками, которые к спорту не то что не имеют отношения, а даже не знают, что такое спорт», — сказала она.

По мнению Герасимени, законность такого письма и моральные качества тех, кто его подписывает, нет смысла комментировать: «Люди и так все увидят».

Она обратилась к тем, чьи фамилии попали в список подписантов без их ведома или под давлением: «Мы очень просим обращаться к нам. Мы хотим эти случаи активно освещать, чтобы страна знала своих героев, знала тех, кто заставляет, принуждает спортсменов и тренеров подписывать эти письма. Мы готовы помогать, поддерживать. За нами вся мировая спортивная общественность, которая нас поддерживает и готова в каких-то ситуациях подключаться и включать свои ресурсы. Не бойтесь выходить на свет, рассказывайте об этом, чтобы у нас была возможность остановить давление».

24 ноября на сайтах Министерства спорта и туризма и Национального олимпийского комитета появилось сообщение о начале сбора подписей под провластным открытым письмом представителей спортивного сообщества. В частности в письме звучал призыв к общественности вспомнить, что спорт должен оставаться вне политики; подчеркивалось, что его подписанты не хотят менять государственную символику и требуют «прекратить настоятельные призывы к публичному выражению политических взглядов».

Отмечалось, что в числе первых письмо подписали олимпийские чемпионы Александр Масейков (гребля на байдарках и каноэ, Барселона, 1992), Алексей Абалмасов (гребля на байдарках и каноэ, Пекин, 2008), Янина Провалинская-Корольчик (толкание ядра, Сидней, 2000), Екатерина Карстен (гребля академическая, Атланта, 1996, и Сидней, 2000), Сергей Булыгин (биатлон, Сараево, 1984).

Через несколько дней в эфире телеканала СТВ заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля заявил, что письмо подписали около 2,5 тыс. спортсменов.

В августе появилось открытое письмо спортсменов, выступающих против насилия и за проведение новых выборов. На сегодня его подписало более 1.300 человек.