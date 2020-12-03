Соосновательница Белорусского свободного театра стала женщиной года по версии Financial Times

Источник материала: Onliner

Наталья Коляда, соосновательница Белорусского свободного театра, получила от издания Financial Times звание женщины года. Как отмечается во вступительном слове, на протяжении трудного 2020-го женщины заняли заметное место на международной арене — в качестве политиков, ученых, активистов и авторов.

В списке Financial Times, помимо Натальи Коляды, оказались председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен — первая женщина на этом посту; британский эксперт из Оксфорда Сара Гилберт, которая ведет работу над так востребованными сейчас вакцинами; губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер, столкнувшаяся с необходимостью противостоять COVID-19, вооруженным протестующим, а также политическими проблемами, и некоторые другие.

Financial Times приводит цитату авторства Натальи Коляды: «Когда сотни тысяч людей вышли на улицы, наш театр вышел с ними».