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Соосновательница Белорусского свободного театра стала женщиной года по версии Financial Times
Источник материала: Onliner
Наталья Коляда, соосновательница Белорусского свободного театра,
В списке Financial Times, помимо Натальи Коляды, оказались председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен — первая женщина на этом посту; британский эксперт из Оксфорда Сара Гилберт, которая ведет работу над так востребованными сейчас вакцинами; губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер, столкнувшаяся с необходимостью противостоять COVID-19, вооруженным протестующим, а также политическими проблемами, и некоторые другие.
Financial Times приводит цитату авторства Натальи Коляды: «Когда сотни тысяч людей вышли на улицы, наш театр вышел с ними».
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Наталья Коляда, соосновательница Белорусского свободного театра, получила от издания Financial Times звание женщины года. Как отмечается во вступительном слове, на...
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