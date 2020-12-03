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Ненужный российский газ: «Газпром» признал провал поставок в Китай

03.12.2020 20:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ненужный российский газ: «Газпром» признал провал поставок в Китай

  • 3.12.2020, 20:29
Ненужный российский газ: «Газпром» признал провал поставок в Китай

«Сила Сибири» потерпела крах.

Год спустя после запуска Россией газопровода «Сила Сибири» в Китай по нему прокачано, согласно сообщению на сайте «Газпрома», 3,84 миллиарда кубометров голубого топлива. Таким образом, компания призналась, что планы по поставкам на 2020 год, которые еще в конце прошлого года составляли не менее 5 миллиардов кубометров, оказались сорваны.

По всей видимости, компания не сможет дотянуть даже до 4,25 миллиарда кубометров – минимального объема, прописанного в договоре, пишет GuildHall.

Соглашение составлено по принципу «бери или плати», поэтому теоретически Китай либо должен резко увеличить закупки в декабре, либо доплатить за невыбранный газ. «Газпром» отмечает, что за последние два месяца Китай покупает газа больше, чем в прошлые месяцы. В ноябре суммарный объем поставок составил 113,6 процента от плановых значений на этот месяц.

Стоимость контракта является коммерческой тайной, однако для российской компании цены на газ традиционно привязаны к нефтяным котировкам с временным лагом длиной около полугода. Это означает, что Китай мог воспользоваться весенним обрушением цен на нефть и скупать газ значительно дешевле обычных тарифов.

В 2021 году Россия планировала поставить 10 миллиардов кубометров трубопроводного газа в Китай, а после выхода «Силы Сибири» на полную мощность — 38 миллиардов кубометров.

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