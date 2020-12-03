ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кипрский суд арестовал имущество российских олигархов

03.12.2020 20:37 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Кипрский суд арестовал имущество российских олигархов

4
  • 3.12.2020, 19:37
  • 5,709
Кипрский суд арестовал имущество российских олигархов

Арестовано имущество на 267 миллионов евро.

Окружной суд кипрской столицы Лимасола вынес решение об аресте активов бывших совладельцев российского "Промсвязьбанка" Дмитрия и Алексея Ананьевых и их жен, пишет "Коммерсант". Об этом просил банк "Траст", который пытается взыскать с экс-банкиров убытки, понесенные из-за их "мошеннических" действий, сообщает "Радио Свобода".

На какие активы наложен арест, не уточняется, но известно, что это имущество по всему миру на общую сумму 267 млн евро. Именно такой убыток пытается взыскать с Ананьевых "Траст". Также суд удовлетворил иск об аресте имущества "третьего лица, которое предположительно является номинальным держателем части активов братьев Ананьевых". Его имя не раскрывается.

Требования к братьям Ананьевым связаны с "реализацией финансовых схем, имеющих признаки мошеннических действий, путем выдачи необеспеченных кредитов, а также займов с существенно недостаточным обеспечением", пояснил "Траст".

Взыскать убытки с Ананьевых пытается также Промсвязьбанк. Он инициировал судебные процессы на Кипре, в Нидерландах, Великобритании. Самый крупный иск – на 282,2 млрд рублей. По искам ПСБ арестованы более 350 объектов недвижимости: на здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства в Москве, более 50 объектов недвижимости, два самолета Bombardier Challenger 650 и автомобили (впоследствии арест частично был снят). ПСБ также требовал расторгнуть брачный договор Алексея Ананьева и его супруги Дарьи, по которому за два месяца до санации банка ей отошли вся недвижимость и предметы искусства мужа.

Алексей Ананьев вместе с его братом Дмитрием до декабря 2017 года являлись бенефициарами Промсвязьбанка. Алексей возглавлял совет директоров кредитной организации. Тогда Центробанк ввел временное правление из-за кредитов, выданных аффилированным лицам, некачественного капитала и избыточной нагрузки, связанной с неудачной санацией Автовазбанка.

Алексей Ананьев является обвиняемым по уголовному делу о присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере. Он был объявлен в международный розыск. В 2018 году Промсвязьбанк направил заявление в правоохранительные органы, по которому возбудили дело.

Басманный суд Москвы год назад заочно арестовал Ананьевых, их объявили в международный розыск по обвинению в крупных хищениях у Промсвязьбанка. В июле председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что к делу о растрате 87 млрд рублей добавились уголовные дела о хищениях более 15 млрд рублей. В отношении Алексея Ананьева возбуждено также дело о даче взяток чиновникам Пенсионного фонда на 210 млн рублей.

Ананьевы отвергают все претензии истцов и обвинения СК и называют преследование в отношении них "политически мотивированным". Представитель экс-банкиров считает, что обеспечительные меры "в ближайшее время будут отменены кипрским судом".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Арестовано имущество на 267 миллионов евро.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт рассказал, что будет на рынке труда в 2021 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика