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В Беларуси повышают уровень жизни людей с ограничениями по здоровью

03.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более полутора миллиардов долларов направят на социальную поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья в Беларуси. Это предусмотрено государственной программой на следующие пять лет. Об этом сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Сегодня она встретилась с родителями, которые воспитывают детей с инвалидностью, передает телеканал «МИР 24».

Главная задача новой программы – повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Это доступность городской инфраструктуры, строительство новых комплексных реабилитационных центров, а также помощь с трудоустройством.

«Важная задача стоит – создание рабочих мест. Мы вышли на хороший уровень: 60% инвалидов, у которых есть рекомендации к труду. Наша задача – вернуться и посмотреть, в чем причина, что остальные 40% не работают, но возможность имеют. Что надо менять нанимателям», – отметила Ирина Костевич.

В Беларуси проживает более полумиллиона людей с инвалидностью.

Ранее «МИР 24» писал, что в Беларуси увеличат трудовые пенсии. Перерасчет коснется почти двух с половиной миллионов человек.



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Более 1,5 миллиарда долларов направят на социальную поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья в Беларуси.
 
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