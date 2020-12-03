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В Беларуси повышают уровень жизни людей с ограничениями по здоровью
03.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Более полутора миллиардов долларов направят на социальную поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья в Беларуси. Это предусмотрено государственной программой на следующие пять лет. Об этом сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Сегодня она встретилась с родителями, которые воспитывают детей с инвалидностью, передает телеканал «МИР 24».
Главная задача новой программы – повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Это доступность городской инфраструктуры, строительство новых комплексных реабилитационных центров, а также помощь с трудоустройством.
В Беларуси проживает более полумиллиона людей с инвалидностью.
Ранее «МИР 24» писал, что в Беларуси
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Более 1,5 миллиарда долларов направят на социальную поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья в Беларуси.
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