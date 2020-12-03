Гурков — провластным спортсменам: «Ни одна, ни тысяча ваших олимпийских медалей не стоят страданий, которые испытывает народ»

Источник материала: Салiдарнасць

Чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу обратился к спортсменам, которые подписали провластное письмо.





— Очень грустно слышать мнения спортсменов о том, что они подписали эту липу, потому что хотят выступать на Олимпийских играх и т.д., — написал Виталий Гурков. — Ребята, ни одна, ни тысяча ваших грёбаных Олимпийских медалей не стоят тех страданий и того террора, которые испытывает белорусский народ с августа 2020-го, и нужно быть либо лицемером, либо лжецом, чтобы этого не признавать, даже если ты врёшь сам себе.

Можно говорить — что, мол, мы вне политики, мы просто ездим на коньках, крутим ленты, пинаем мяч. Однако в нынешней ситуации в нашей стране в политике даже зефир. Так что лучше молчите.