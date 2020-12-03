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Гурков — провластным спортсменам: «Ни одна, ни тысяча ваших олимпийских медалей не стоят страданий, которые испытывает народ»
03.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу обратился к спортсменам, которые подписали провластное письмо.
— Очень грустно слышать мнения спортсменов о том, что они подписали эту липу, потому что хотят выступать на Олимпийских играх и т.д., —
Можно говорить — что, мол, мы вне политики, мы просто ездим на коньках, крутим ленты, пинаем мяч. Однако в нынешней ситуации в нашей стране в политике даже зефир. Так что лучше молчите.
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Гурков — провластным спортсменам: «Ни одна, ни тысяча ваших олимпийских медалей не стоят страданий, которые испытывает народ»
Чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу обратился к спортсменам, которые подписали провластное письмо.
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