|
Владимир Макей: Беларусь готова к диалогу для укрепления безопасности
Источник материала: ОНТ
О том, что Беларусь готова к диалогу для укрепления безопасности, заявил сегодня министр иностранных дел на 27-й встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ в онлайн-формате.
В связи с 75-летием со дня окончания Второй мировой войны Владимир Макей призвал помнить о трагических уроках прошлого, бороться с прославлением нацизма и неонацизма на пространстве ОБСЕ. Заседание продолжится 4 декабря.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, что Беларусь готова к диалогу для укрепления безопасности, заявил сегодня министр иностранных дел на 27-й встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)