Владимир Макей: Беларусь готова к диалогу для укрепления безопасности

Источник материала: ОНТ

О том, что Беларусь готова к диалогу для укрепления безопасности, заявил сегодня министр иностранных дел на 27-й встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ в онлайн-формате.

В связи с 75-летием со дня окончания Второй мировой войны Владимир Макей призвал помнить о трагических уроках прошлого, бороться с прославлением нацизма и неонацизма на пространстве ОБСЕ. Заседание продолжится 4 декабря.

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