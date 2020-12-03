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Микроавтобус врезался в стоящий у обочины автомобиль в Могилевском районе

03.12.2020 21:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Микроавтобус врезался в стоящий у обочины автомобиль в Могилевском районе

Микроавтобус столкнулся со стоявшим в полосе торможения автомобилем в Могилёвском районе, пострадал один человек. Об этом сообщает ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Известно, что ДТП произошло 2 декабря в 15.40 на 13-м км трассы Могилёв – Чериков – Костюковичи. За рулем микроавтобуса Ford Transit находился 29-летний житель деревни Ларьяново, который не заметил автомобиль «ГАЗ», вставший на полосе торможения, и врезался в него. 

В результате столкновения водитель микроавтобуса Ford с травмами был доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка. 


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Микроавтобус столкнулся со стоявшим в полосе торможения автомобилем в Могилёвском районе, пострадал один человек. Об этом сообщает ГАИ УВД Могилевского...
 
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