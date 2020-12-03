Микроавтобус врезался в стоящий у обочины автомобиль в Могилевском районе

Источник материала: ОНТ

Микроавтобус столкнулся со стоявшим в полосе торможения автомобилем в Могилёвском районе, пострадал один человек. Об этом сообщает ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Известно, что ДТП произошло 2 декабря в 15.40 на 13-м км трассы Могилёв – Чериков – Костюковичи. За рулем микроавтобуса Ford Transit находился 29-летний житель деревни Ларьяново, который не заметил автомобиль «ГАЗ», вставший на полосе торможения, и врезался в него.

В результате столкновения водитель микроавтобуса Ford с травмами был доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.





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